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Эксперт ПИУ РАНХиГС рассказала о реализации нацпроекта на муниципальном уровне

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Малое и среднее предпринимательство становится драйвером структурной перестройки экономики. В ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным глава Минэкономразвития Максим Решетников доложил о поддержке малого и среднего бизнеса в текущей ситуации. Министр отметил, что благодаря нацпроекту и системной политике МСП становится драйвером структурной перестройки экономики – доля сектора составляет четверть ВВП, в нем трудится 28 миллионов человек.

О результатах развития малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне рассказала доцент кафедры экономики и таможенного дела Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, кандидат экономических наук Светлана Заигралова.

«Необходимость развития малого и среднего предпринимательства в Саратове обусловлена, прежде всего, тем, что данная сфера деятельности не только вносит значительный вклад в развитие экономики города, но и улучшает благосостояние населения, позволяет управлять параметрами занятости и безработицы. Стоит отметить, что инфраструктура поддержки субъектов МСП выстроена вертикально: на первом уровне поддержкой МСП в РФ занимаются федеральные органы исполнительной власти, на втором уровне региональным органом исполнительной власти, курирующим развитие МСП, является Министерство экономического развития Саратовской области, на третьем уровне инфраструктуру поддержки МСП в РФ представляют местные органы власти при администрациях муниципальных образований и городских округов, а также коммерческие и некоммерческие организации.

Реализация задачи по развитию рыночной экономики требует повышенного внимания к предпринимательству со стороны органов государственной власти, что нашло свое отражение в программах социально-экономического развития Российской Федерации и ее субъектов. В Саратовской области развитие предпринимательства всегда являлось одним из основных приоритетов экономической политики на среднесрочную перспективу.

Результаты деятельности Управления по стратегическому планированию и инвестициям администрации МО «Город Саратов» в последние годы позволяют констатировать создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности как для начинающих предпринимателей, так и для предпринимателей, которые нуждаются в переобучении кадров, и юридических лиц в том числе. Ежегодно проводятся различные мероприятия для более эффективного развития предпринимательства в городе. Стоит отметить положительное влияние реализации мероприятий программ «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Саратов": они позволили улучшить качество работы муниципальных фондов по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Саратове, повысили эффективность предоставления консультационных, информационных, обучающих услуг для всех субъектов малого и среднего предпринимательства.

По количеству субъектов МСП Саратовская область в 2022 году занимает 6 место в Приволжском федеральном округе, 21 место – в Российской Федерации. Основную долю по количеству предприятий в структуре МСП занимают предприятия торговли – 38,2%, транспорта – 11,2% и строительства – 7,7%. На обрабатывающие производства и сельское хозяйство приходится 6,3% и 5,6% соответственно.
За 12 месяцев 2021 года количество самозанятых граждан, плательщиков налога на профессиональный доход, увеличилось в 3,7 раза – с 10 078 до 37 665 человек, а уже к концу 2022 года количество самозанятых в Саратовской области достигло более 67,8 тысяч человек. Приведенные цифры убедительно показывают эффективно и результативно работающую систему поддержки малого и среднего предпринимательства на региональном и муниципальном уровнях», - считает эксперт ПИУ РАНХиГС.