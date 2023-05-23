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Cаратовские предприниматели получили более 135 миллионов рублей в виде льготных микрозаймов

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Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Саратовской области продолжает реализацию льготных кредитных программ в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Cаратовские предприниматели получили более 135 миллионов рублей в виде льготных микрозаймов


«Сегодня Фонд предлагает предпринимателям области девять программ льготного кредитования, в том числе для стартапов, социального бизнеса, многодетных женщин-предпринимателей, самозанятых граждан. За период с января по апрель 2023 года бизнесу региона предоставлено 57 микрозаймов на общую сумму 135,3 млн рублей. Финансовая поддержка дает возможность бизнесу активно развиваться, реализовывать свои проекты на выгодных условиях», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

Наиболее востребованной финансовая поддержка была у предприятий из сфер сельского хозяйства, услуг, производства и переработки, торговли. Активнее всех услугами Фонда пользовались предприниматели Саратова, Энгельсского, Аркадакского, Марксовского, Хвалынского, Ивантеевского и Дергачевского районов области.

С января по апрель наибольшее количество микрозаймов выдано по программе «Действующий» на сумму более 63 млн рублей. С начала года стартапам предоставлено микрозаймов на сумму 5,3 млн рублей. Самозанятые граждане получили финансовую поддержку на сумму 1,25 млн рублей.

Также услугами Фонда воспользовались 13 женщин-предпринимателей – объем полученных средств составил 27,9 млн рублей. Молодым предпринимателям до 35 лет финансовая поддержка оказана в объеме 20,6 млн рублей.

Предоставляемые микрозаймы могут быть направлены на различные цели - приобретение сырья, оборудования, материалов, комплектующих, приобретение основных средств, приобретение земельного участка и оплату земельных работ, недвижимости.

Подробную информацию о программах Фонда микрокредитования, а также требованиях к заемщикам можно узнать на сайте https://www.fmco.ru/.