В Саратове автобусы готовы выйдут на замену трамваям

Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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