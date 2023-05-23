Два железнодорожных переезда в Саратове будут временно закрыты с 23 по 29 мая

просмотров: 74

В связи с ремонтными работами будет временно закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский (пересечение с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова):- 24 мая с 11:30 до 13:30;- 25 мая с 13:45 до 16:45;- 27 мая с 00:00 до 03:00.Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.Также обращаем внимание водителей, что с 22:00 28 мая до 4:00 29 мая будет временно закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 13 км ст. Багаевка (пересечение с автодорогой Саратов – Красный Текстильщик в Гагаринском районе Саратова).Объезд возможен через переезд на 16 км станции Багаевка (пересечение с автодорогой Багаевка – Александровка), а также по объездной дороге через станцию Кокурино (пересечение с улицей Азина в Заводском районе Саратова).