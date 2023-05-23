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Роман Чуйченко: «Сейчас не время строить немецкие кварталы»

Новости

Зампред областной Думы Роман Чуйченко (фракция «Единая Россия») в своем телеграм-канале призвал саратовских застройщиков следить за переменами во внутренней и внешней среде.
Роман Чуйченко: «Сейчас не время строить немецкие кварталы»

«19 мая в Саратове состоялась встреча областного актива с Вячеславом Володиным. Ключевая тема - необходимость положить конец эпохе бездумной застройки жилых кварталов без учёта социальной инфраструктуры.

Многие саратовские застройщики живут в других городах и даже странах (а иногда кажется, что и в других мирах). Возможно, поэтому их цель - выжать побольше из имеющихся мощностей и извлечь максимальную прибыль ценой усложнения жизни горожан. Строят без обременения новых застроек школами и детсадами. Планируя новые коммерческие проекты, откровенно бросают вызов общественной морали. Вот пример. Строительная компания «Кронверк» продвигает очередной проект в Ленинском районе Саратова вдоль проспекта Строителей, в районе Техучилища. Первый дом построен. Речь уже идёт о передаче квартир дольщикам. Второй дом активно возводится. Всего будет три. Знаете, как называется ЖК? «Немецкий квартал». Вот такой подарочек саратовцам на втором году СВО.

Если и есть причина назвать объект «Немецким кварталом», то она находится исключительно в негативном контексте. Теперь дети из детских садиков обречены дышать выхлопом машин с парковок вокруг возведённых домов. Не газовая камера, конечно, но, согласитесь, приятного мало. Также как и школьникам из новых домов придётся ходить в близлежащую 103 школу. Которая будет обречена на две смены. Не концлагерь, но и не дело.

Саратовцы не против немцев как таковых. Ни германцев, ни австрийцев, ни немцев Поволжья, ни уроженцев немецких кантонов Швейцарии. Но вот сейчас, в эти дни, которые мы переживаем все вместе сообща, немцы ассоциируются в не последнюю очередь с танками, которые давят гусеницами землю нашей Родины и ведут огонь по нашим солдатам.

Бизнес, чтобы иметь будущее, должен чутко следить за переменами во внутренней и внешней среде. Ведь даже первокурснику-троечнику сейчас понятно, что не время строить немецкие кварталы. Если хочется экзотики, то можно задуматься об «Иранском квартале» или «Китайском».

Но даже если так невмоготу хочется немецкого духа, то и тут можем предложить вариант - ЖК «Вагнер». Забирайте название бесплатно и можете не благодарить», - подчеркнул Роман Чуйченко.