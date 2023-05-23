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Аналитики агентства «Эксперт РА» установили стабильный прогноз по рейтингу кредитоспособности Саратовской области

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Специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» обновили информацию о кредитоспособности Саратовской области. Изучив необходимые показатели, нашему региону подтвердили рейтинг на умеренно высоком уровне (уровень ruА-) с прогнозом «стабильный».
Аналитики агентства «Эксперт РА» установили стабильный прогноз по рейтингу кредитоспособности Саратовской области


Доходы региона за 2022 год увеличились на 12,6% к аналогичному уровню 2021 года. Наблюдалась положительная динамика по всем бюджетообразующим налогам. Больше всего - по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество организаций, налогу, взимаемому с связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Выросли и межбюджетные трансферты за счет увеличения субсидий и иных межбюджетных трансфертов 38,2% и 23,7% соответственно.

Расходы региона по итогам отчетного года увеличились на 15,7% по сравнению с 2021 годом. В структуре расходов региона, как и ранее, преобладала социальная направленность. Расходы на социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, физкультуру и спорт, средства массовой информации в отчетном году увеличились на 8,2% и сложились на уровне 108,0 млрд рублей.

Региональный бюджет по итогам 2022 года был исполнен с профицитом.

Долг региона по итогам отчетного года увеличился на 7,8% по сравнению с 2021 годом и составил 59,3 млрд рублей. Это обусловлено привлечением бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и замещение рыночных заимствований муниципальных образований региона. При этом долговая нагрузка снизилась за счет увеличения ННД. По итогам 2023 года ожидается изменение структуры долга. График погашения обязательств оценивается как комфортный.

Объем доходов бюджета по итогам 2022 года, составил 163,7 млрд рублей, объем расходов бюджета – 163,4 млрд рублей.

Одновременно агентством подтвержден кредитный рейтинг долгового инструмента Саратовской области, облигационного займа, на уровне ruА-.