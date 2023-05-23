Поправки в бюджет: детям-сиротам предусмотрены соцвыплаты

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Согласно изменениям доходы областного бюджета на 2023 год увеличиваются в целом на 3,2 млрд рублей. В основном это налоговые и неналоговые доходы и целевые поступления из федерального бюджета.Расходы областного бюджета увеличиваются суммарно на 7,2 млрд рублей, в том числе за счет бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете областного бюджета, предоставляемого в целях опережающего финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта социально значимых объектов.Средства кредита на опережающее финансирование по решению Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации будут направлены на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений области и на досрочный ввод в эксплуатацию пристройки к общеобразовательной школе № 103 г. Саратова.«За счет федеральной дотации на сбалансированность, выделенной при поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, предусмотрены социальные выплаты детям-сиротам на приобретение жилья в сумме 930,0 млн рублей», - пояснила министр финансов области Ирина Бегинина.Муниципальным образованиям области предусматриваются межбюджетные трансферты в объеме 167,2 млн рублей. Будет увеличен резервный фонд регионального Правительства на 400,0 млн рублей, а также областной дорожный фонд за счет не использованных остатков прошлого года - на 204,8 млн рублей.С учетом указанных изменений параметры областного бюджета на 2023 год составят по доходам – 148,1 млрд рублей, расходам – 165,5 млрд рублей.