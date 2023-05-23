«Кристалл» - участник PARI Всероссийской хоккейной лиги сезона 2023/2024

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Последний раз матчи PARI ВХЛ проходили в Саратове в сезоне 16/17. С тех пор «Кристалл» выступал в Первенстве ВХЛ, где дважды доходил до финала Кубка Федерации. В завершившемся сезоне 2022/23 команда завоевала бронзовые награды.Это поистине долгожданное событие для всех, кто пристально следит за игрой «Кристалла». Впереди у руководства клуба большая работа по утверждению состава команды и подготовке к предстоящему сезону.Чемпионат ВХЛ стартует в начале сентября и завершится в апреле. Среди 29 команд будут разыграны 16 путевок в плей-офф, в котором разыграется Кубок Владимира Петрова.«Участие во Всероссийской хоккейной лиге - это большая ответственность для команды. Искренне надеюсь, что саратовские хоккеисты смогут показать достойную игру и подарить болельщикам яркие эмоции. ХК «Кристалл» имеет богатую историю, участие в ВХЛ даст новый импульс для развития хоккея на территории региона. В свою очередь, министерством будут выполнены все обязательства перед командой, а также приведен в соответствие с требованиями Лиги ледовый дворец «Кристалл»,- подчеркнул министр молодежной политики и спорта области Олег Дубовенко.