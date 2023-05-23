Лучшие педагоги области смогут получить премию в размере 200 тысяч рублей

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В конкурсе могут принять участие учителя с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю и со стажем педагогической деятельности не менее 3 лет, основным местом работы которых является образовательная организация.Подать документы для участия в конкурсе можно с 22 по 31 мая в министерство образования области (г. Саратов, ул. Соляная, 32, кабинет № 113, в рабочие дни с 10.00 до 12.00. и с 14.00 до 16.00).Порядок проведения в Саратовской области конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2023 году можно скачать на сайте министерства образования области: https://clck.ru/hGzSq