В Саратове прошёл региональный этап фестиваля "Локобол-2023-РЖД"

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На ежегодный турнир съехались семь команд из разных районов Саратовской области и три команды из областного центра. Нынешнийфестиваль посвящен Году педагога и наставника в России, а также 20-летию ОАО «Российские железные дороги».Традиционно организаторами соревнований, генеральным спонсором которых является ОАО «РЖД», выступают РФСО «Локомотив»,ДФЛ им. В.Горлова и ФК «Локомотив», партнером – РФС, официальным спонсором – банк ВТБ (ПАО).Каждый спортсмен получил в подарок футболки и памятные сертификаты об участии. На ярком и красочном открытии «Локобола-2023-РЖД» выступил Образцовый коллектив ансамбль эстрадного танца «Ассоль», а приветствовал юных спортсменок заслуженныйработник физической культуры Российской федерации, стоявший у истоков развития детского массового футбола, Мозговой Николай Евстапович. Он рассказал о зарождении женского футбола в Саратове и в Саратовской области, поделился впечатлением о фестивалеи пожелал футболисткам получить удовольствие от игры.Соревнования проходили одновременно на трех площадках стадиона, а вся информация об итогах матчей стекалась в штаб главного судьи Кистанова Михаила Александровича. Болельщики внимательно следили за обновлениями турнирной таблицы.Фестиваль получился жарким, с настоящими футбольными страстями, с острыми моментами, радостями от побед и слезами от поражений.Лучшими игроками турнира стали: Иващенко Ульяна («Девятка», Энгельс) – лучший защитник, Овчинникова Наталья («Буран», Балтай) -лучший бомбардир, Аблаева Варвара (Озинки)– лучший нападающий, Григорьева Анастасия(«Волна», Саратов) – лучший вратарь, Шубина Анна («Буран», Балтай)– лучший игрок.Победителями турнира стали: команда «Волна», Саратов (тренер Андрей Григорьев) – бронза, навтором месте футболистки Озинок (тренер Серик Абуев), золото уехало в р.п.Балтай скомандой «Буран-11» (тренер Вадим Захаров).Впереди межрегиональный этап фестиваля «Локобол-2023-РЖД», на котором Саратовскую область будет представлять команда из Балтая.«Локобол» - это путь в большой футбол!Интервью с заслуженным работником работником физической культуры Российской Федерации,основателем массового женского футбола в Саратовской области Мозговым Николаем Евстаповичем: