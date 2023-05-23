В Саратове прошёл региональный этап фестиваля "Локобол-2023-РЖД"
21 мая на стадионе «Сокол» в Саратове прошел региональный этап 17 международного фестиваля «Локобол-2023-РЖД» среди
девушек 2011 года рождения.
На ежегодный турнир съехались семь команд из разных районов Саратовской области и три команды из областного центра. Нынешний
фестиваль посвящен Году педагога и наставника в России, а также 20-летию ОАО «Российские железные дороги».
Традиционно организаторами соревнований, генеральным спонсором которых является ОАО «РЖД», выступают РФСО «Локомотив»,
ДФЛ им. В.Горлова и ФК «Локомотив», партнером – РФС, официальным спонсором – банк ВТБ (ПАО).
Каждый спортсмен получил в подарок футболки и памятные сертификаты об участии. На ярком и красочном открытии «Локобола-2023-РЖД» выступил Образцовый коллектив ансамбль эстрадного танца «Ассоль», а приветствовал юных спортсменок заслуженный
работник физической культуры Российской федерации, стоявший у истоков развития детского массового футбола, Мозговой Николай Евстапович. Он рассказал о зарождении женского футбола в Саратове и в Саратовской области, поделился впечатлением о фестивале
и пожелал футболисткам получить удовольствие от игры.
Соревнования проходили одновременно на трех площадках стадиона, а вся информация об итогах матчей стекалась в штаб главного судьи Кистанова Михаила Александровича. Болельщики внимательно следили за обновлениями турнирной таблицы.
Фестиваль получился жарким, с настоящими футбольными страстями, с острыми моментами, радостями от побед и слезами от поражений.
Лучшими игроками турнира стали: Иващенко Ульяна («Девятка», Энгельс) – лучший защитник, Овчинникова Наталья («Буран», Балтай) -
лучший бомбардир, Аблаева Варвара (Озинки)– лучший нападающий, Григорьева Анастасия
(«Волна», Саратов) – лучший вратарь, Шубина Анна («Буран», Балтай)– лучший игрок.
Победителями турнира стали: команда «Волна», Саратов (тренер Андрей Григорьев) – бронза, на
втором месте футболистки Озинок (тренер Серик Абуев), золото уехало в р.п.Балтай с
командой «Буран-11» (тренер Вадим Захаров).
Впереди межрегиональный этап фестиваля «Локобол-2023-РЖД», на котором Саратовскую область будет представлять команда из Балтая.
«Локобол» - это путь в большой футбол!
Ссылка на видео:
https://vk.com/wall-208895850_572?access_key=1742fdb5c540ae383d
Интервью с заслуженным работником работником физической культуры Российской Федерации,
основателем массового женского футбола в Саратовской области Мозговым Николаем Евстаповичем:
https://vk.com/wall-208895850_577
девушек 2011 года рождения.
На ежегодный турнир съехались семь команд из разных районов Саратовской области и три команды из областного центра. Нынешний
фестиваль посвящен Году педагога и наставника в России, а также 20-летию ОАО «Российские железные дороги».
Традиционно организаторами соревнований, генеральным спонсором которых является ОАО «РЖД», выступают РФСО «Локомотив»,
ДФЛ им. В.Горлова и ФК «Локомотив», партнером – РФС, официальным спонсором – банк ВТБ (ПАО).
Каждый спортсмен получил в подарок футболки и памятные сертификаты об участии. На ярком и красочном открытии «Локобола-2023-РЖД» выступил Образцовый коллектив ансамбль эстрадного танца «Ассоль», а приветствовал юных спортсменок заслуженный
работник физической культуры Российской федерации, стоявший у истоков развития детского массового футбола, Мозговой Николай Евстапович. Он рассказал о зарождении женского футбола в Саратове и в Саратовской области, поделился впечатлением о фестивале
и пожелал футболисткам получить удовольствие от игры.
Соревнования проходили одновременно на трех площадках стадиона, а вся информация об итогах матчей стекалась в штаб главного судьи Кистанова Михаила Александровича. Болельщики внимательно следили за обновлениями турнирной таблицы.
Фестиваль получился жарким, с настоящими футбольными страстями, с острыми моментами, радостями от побед и слезами от поражений.
Лучшими игроками турнира стали: Иващенко Ульяна («Девятка», Энгельс) – лучший защитник, Овчинникова Наталья («Буран», Балтай) -
лучший бомбардир, Аблаева Варвара (Озинки)– лучший нападающий, Григорьева Анастасия
(«Волна», Саратов) – лучший вратарь, Шубина Анна («Буран», Балтай)– лучший игрок.
Победителями турнира стали: команда «Волна», Саратов (тренер Андрей Григорьев) – бронза, на
втором месте футболистки Озинок (тренер Серик Абуев), золото уехало в р.п.Балтай с
командой «Буран-11» (тренер Вадим Захаров).
Впереди межрегиональный этап фестиваля «Локобол-2023-РЖД», на котором Саратовскую область будет представлять команда из Балтая.
«Локобол» - это путь в большой футбол!
Ссылка на видео:
https://vk.com/wall-208895850_572?access_key=1742fdb5c540ae383d
Интервью с заслуженным работником работником физической культуры Российской Федерации,
основателем массового женского футбола в Саратовской области Мозговым Николаем Евстаповичем:
https://vk.com/wall-208895850_577