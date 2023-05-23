Холдинг «Вертолеты России» сообщил о результатах испытаний БПЛА БАС-200
Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех демонстрирует беспилотный летательный аппарат БАС-200 на 15-й Международной выставке Helirusia-2023. Она проходит с 18 по 20 мая в Москве. Незадолго до этого события аппарат прошел испытания на дальность канала связи, подтвердив свою эффективность при выполнении целого ряда задач на значительных территориях. Максимальная удаленность беспилотника от станции управления составила более 80 км.
Испытания БПЛА проводились в районе Салехарда в сложных погодных условиях и при низких температурах. Параллельно отрабатывалось построение поисковых маршрутов беспилотника, базирование и управление БАС-200. Этим занимались специалисты НЦВ «Миль и Камов».
Комплекс БАС-200 состоит из наземной станции управления, транспортного контейнера и двух БПЛА вертолетного типа. Беспилотники размещаются в транспортном контейнере с лебедками, заправочной системой и ремонтным комплектом. Станция управления оснащена двумя автоматизированными рабочими местами для оператора БПЛА и оператора целевого оборудования.
Представители авиационного комплекса Ростеха рассказали о беспилотном летательном аппарате, подчеркнув его востребованность в стране. БПЛА может применяться для решения многих задач: поисково-спасательные операции, доставка грузов, проведение аэрофотосъемки и мониторинг местности на больших территориях. С грузом 50 кг беспилотник может работать в воздухе до 4 часов. Есть возможность передавать управление БПЛА от станции к станции, тогда его максимальная дальность увеличится до 400 км.
Испытания БПЛА проводились в районе Салехарда в сложных погодных условиях и при низких температурах. Параллельно отрабатывалось построение поисковых маршрутов беспилотника, базирование и управление БАС-200. Этим занимались специалисты НЦВ «Миль и Камов».
Комплекс БАС-200 состоит из наземной станции управления, транспортного контейнера и двух БПЛА вертолетного типа. Беспилотники размещаются в транспортном контейнере с лебедками, заправочной системой и ремонтным комплектом. Станция управления оснащена двумя автоматизированными рабочими местами для оператора БПЛА и оператора целевого оборудования.
Представители авиационного комплекса Ростеха рассказали о беспилотном летательном аппарате, подчеркнув его востребованность в стране. БПЛА может применяться для решения многих задач: поисково-спасательные операции, доставка грузов, проведение аэрофотосъемки и мониторинг местности на больших территориях. С грузом 50 кг беспилотник может работать в воздухе до 4 часов. Есть возможность передавать управление БПЛА от станции к станции, тогда его максимальная дальность увеличится до 400 км.