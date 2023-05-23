Холдинг «Вертолеты России» сообщил о результатах испытаний БПЛА БАС-200

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Испытания БПЛА проводились в районе Салехарда в сложных погодных условиях и при низких температурах. Параллельно отрабатывалось построение поисковых маршрутов беспилотника, базирование и управление БАС-200. Этим занимались специалисты НЦВ «Миль и Камов».Комплекс БАС-200 состоит из наземной станции управления, транспортного контейнера и двух БПЛА вертолетного типа. Беспилотники размещаются в транспортном контейнере с лебедками, заправочной системой и ремонтным комплектом. Станция управления оснащена двумя автоматизированными рабочими местами для оператора БПЛА и оператора целевого оборудования.Представители авиационного комплекса Ростеха рассказали о беспилотном летательном аппарате, подчеркнув его востребованность в стране. БПЛА может применяться для решения многих задач: поисково-спасательные операции, доставка грузов, проведение аэрофотосъемки и мониторинг местности на больших территориях. С грузом 50 кг беспилотник может работать в воздухе до 4 часов. Есть возможность передавать управление БПЛА от станции к станции, тогда его максимальная дальность увеличится до 400 км.