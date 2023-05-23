На посевной в Ртищевском районе работают династии

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Отец Алексей Александрович пришел в сельское хозяйство в 1985 году. В октябре 2019 года за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу был удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».Алексею Бузину приходилось стоять на страже не только продовольственной безопасности. Он – участник боевых действий в Афганистане.Сегодня вместе с отцом в АО «Ульяновский» Ртищевского района трудится и его сын – Алексей Алексеевич Бузин.С ходом полевых работ в Ртищевском районе ознакомились зампред Правительства области – министр сельского хозяйства Роман Ковальский и глава администрации Ртищевского МР Александр Жуковский.Руководитель АО «Ульяновский» - ведущего свекловодческого хозяйства региона Алексей Кондрашкин рассказал, что в 2023 году в Ртищевском районе посеяно 1,9 тыс. га сахарной свеклы, что на 36% выше плана. Роман Ковальский уточнил, что в целом по области план по севу сахарной свеклы перевыполнен на 14%: посеяно 9,6 тыс. га.