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На посевной в Ртищевском районе работают династии

Новости

Во время посевной кампании аграрии региона работают на полях целыми династиями. Одна из них – свекловодов Бузиных – трудится в Ртищевском районе.
На посевной в Ртищевском районе работают династии


Отец Алексей Александрович пришел в сельское хозяйство в 1985 году. В октябре 2019 года за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу был удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Алексею Бузину приходилось стоять на страже не только продовольственной безопасности. Он – участник боевых действий в Афганистане.

Сегодня вместе с отцом в АО «Ульяновский» Ртищевского района трудится и его сын – Алексей Алексеевич Бузин.

С ходом полевых работ в Ртищевском районе ознакомились зампред Правительства области – министр сельского хозяйства Роман Ковальский и глава администрации Ртищевского МР Александр Жуковский.

Руководитель АО «Ульяновский» - ведущего свекловодческого хозяйства региона Алексей Кондрашкин рассказал, что в 2023 году в Ртищевском районе посеяно 1,9 тыс. га сахарной свеклы, что на 36% выше плана. Роман Ковальский уточнил, что в целом по области план по севу сахарной свеклы перевыполнен на 14%: посеяно 9,6 тыс. га.