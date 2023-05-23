Министерство образования объявляет о приёме документов на целевое обучение

просмотров: 201

Подать документы для участия в конкурсе на получение направления на целевое обучение можно будет с 1 июня по 5 июля в министерство образования области.6 июля состоится заседание межведомственной комиссии, которая определит лиц для выдачи направлений на целевое обучение. 7 июля утвержденный список будет опубликован на сайте minobr.saratov.gov.ru в разделе «Целевое обучение».С 10 по 23 июля включительно гражданин, получивший целевое направление, заключает целевой договор с заказчиком целевого обучения (работодателем).С 10 по 25 июля включительно абитуриент предоставляет заключенный с работодателем целевой договор в приемные комиссии вузов Саратовской области.Порядок действий для поступления на целевое обучение в ВУЗах, расположенных на территории Саратовской области, размещен на сайте министерства образования области в разделе «Целевое обучение».