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Министерство образования объявляет о приёме документов на целевое обучение

Новости

С этого года в регионе изменился порядок выдачи целевых направлений на обучение в вузах Саратовской области. Теперь направления будут выдаваться на конкурсной основе. Конкурс будет проводить межведомственная комиссия. Уполномоченным исполнительным органом, выдающим направления, является министерство образования области.
Министерство образования объявляет о приёме документов на целевое обучение


Подать документы для участия в конкурсе на получение направления на целевое обучение можно будет с 1 июня по 5 июля в министерство образования области.

6 июля состоится заседание межведомственной комиссии, которая определит лиц для выдачи направлений на целевое обучение. 7 июля утвержденный список будет опубликован на сайте minobr.saratov.gov.ru в разделе «Целевое обучение».

С 10 по 23 июля включительно гражданин, получивший целевое направление, заключает целевой договор с заказчиком целевого обучения (работодателем).

С 10 по 25 июля включительно абитуриент предоставляет заключенный с работодателем целевой договор в приемные комиссии вузов Саратовской области.

Порядок действий для поступления на целевое обучение в ВУЗах, расположенных на территории Саратовской области, размещен на сайте министерства образования области в разделе «Целевое обучение».