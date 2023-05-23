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34 медали завоевали воспитанники школы «РиФ» на фестивале Паралимпийского спорта «Парафест»

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В подмосковном Раменском завершился традиционный фестиваль Паралимпийского спорта «Парафест», организованный Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Министерством спорта Российской Федерации при поддержке Паралимпийского комитета России.

34 медали завоевали воспитанники школы «РиФ» на фестивале Паралимпийского спорта «Парафест»

В этом году 200 участников из 14 регионов страны разыграли медали в плавании, бадминтоне, дартсе и спортивном ориентировании. Помимо спортивной программы для юных участников были организованы встречи с чемпионами и призерами Паралимпийских игр.

Саратовскую область во всех видах представляли 18 воспитанников спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».

По итогам соревнований спортсмены завоевали в общей сложности 34 медали, из которых 9 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых.

Призовые места в плавании завоевали:
- Анастасия Строкина (Саратов)— 3 золотые медали на дистанциях 100 м и 50 м вольным стилем и 50 м на спине, 2 серебряные медали на дистанции 50 м брасом и в эстафете 4 по 50 м вольным стилем,
- Елизавета Хвостикова (Балашов) — бронзовая медаль на дистанции 100 м вольным стилем,
- Денис Порошенко (Энгельс) — золотая медаль на дистанции 50 м вольным стилем, серебряная медаль в эстафете 4 по 50 м вольным стилем, бронзовая медаль на дистанции 100 м вольным стилем,
- Никита Покровский (Саратов)— серебряная медаль в эстафете 4 по 50 м вольным стилем, 4 бронзовые медали на дистанциях 100 м и 50 м вольным стилем, 100 м на спине, 100 метров баттерфляем,
- Данила Дерюгин (Саратов)— 2 серебряные медали на дистанциях 50 м вольным стилем и 50 м на спине,
- Ульяна Большакова (Энгельс) — золотая медаль на дистанции 100 м брассом, серебряная медаль в эстафете 4 по 50 м вольным стилем, бронзовая медаль на дистанции 50 м вольным стилем,
- Анна Козлова (Ртищево) — серебряная медаль на дистанции 50 м вольным стилем, бронзовая медаль на дистанции 100 м брассом,
- Кира Сидоренко (Балашов) — бронзовая медаль на дистанции 50 м вольным стилем,
- София Фролова (Ртищево) — бронзовая медаль на дистанции 100 м на спине.

В соревнованиях по спортивному ориентированию результаты показали:
- Татьяна Бычкова (Калининск) — золотая медаль в «точном ориентировании» и бронзовая медаль в «спринте» по спортивному ориентированию.

Призовые места в бадминтоне завоевали:
- Иван Курзяков (Балаково) — золотая медаль,
- Татьяна Бычкова (Калининск) — серебряная медаль,
- Дмитрий Красильщиков, Варвара Высоцкая (Балаково), Эвелина Арабханян (Балашов), Сергей Полянин (Ртищево) — бронзовые медали.

Результаты в дартсе:
- Татьяна Бычкова (Калининск) и Ульяна Большакова (Энгельс) — золотые медали,
- Дмитрий Красильщиков (Балаково) — серебряная медаль.

Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Галина Ширшова, Татьяна Шумилова, Галина Серебрякова, Артем Афанасьев, Светлана Доронина, Антон Толмачев, Александр Мерзляков, Олег Вдовенко, Анна Николенко, Владимир Шишков, Светлана Бесчвертная.