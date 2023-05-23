34 медали завоевали воспитанники школы «РиФ» на фестивале Паралимпийского спорта «Парафест»

просмотров: 233

В этом году 200 участников из 14 регионов страны разыграли медали в плавании, бадминтоне, дартсе и спортивном ориентировании. Помимо спортивной программы для юных участников были организованы встречи с чемпионами и призерами Паралимпийских игр.Саратовскую область во всех видах представляли 18 воспитанников спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».По итогам соревнований спортсмены завоевали в общей сложности 34 медали, из которых 9 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых.Призовые места в плавании завоевали:- Анастасия Строкина (Саратов)— 3 золотые медали на дистанциях 100 м и 50 м вольным стилем и 50 м на спине, 2 серебряные медали на дистанции 50 м брасом и в эстафете 4 по 50 м вольным стилем,- Елизавета Хвостикова (Балашов) — бронзовая медаль на дистанции 100 м вольным стилем,- Денис Порошенко (Энгельс) — золотая медаль на дистанции 50 м вольным стилем, серебряная медаль в эстафете 4 по 50 м вольным стилем, бронзовая медаль на дистанции 100 м вольным стилем,- Никита Покровский (Саратов)— серебряная медаль в эстафете 4 по 50 м вольным стилем, 4 бронзовые медали на дистанциях 100 м и 50 м вольным стилем, 100 м на спине, 100 метров баттерфляем,- Данила Дерюгин (Саратов)— 2 серебряные медали на дистанциях 50 м вольным стилем и 50 м на спине,- Ульяна Большакова (Энгельс) — золотая медаль на дистанции 100 м брассом, серебряная медаль в эстафете 4 по 50 м вольным стилем, бронзовая медаль на дистанции 50 м вольным стилем,- Анна Козлова (Ртищево) — серебряная медаль на дистанции 50 м вольным стилем, бронзовая медаль на дистанции 100 м брассом,- Кира Сидоренко (Балашов) — бронзовая медаль на дистанции 50 м вольным стилем,- София Фролова (Ртищево) — бронзовая медаль на дистанции 100 м на спине.В соревнованиях по спортивному ориентированию результаты показали:- Татьяна Бычкова (Калининск) — золотая медаль в «точном ориентировании» и бронзовая медаль в «спринте» по спортивному ориентированию.Призовые места в бадминтоне завоевали:- Иван Курзяков (Балаково) — золотая медаль,- Татьяна Бычкова (Калининск) — серебряная медаль,- Дмитрий Красильщиков, Варвара Высоцкая (Балаково), Эвелина Арабханян (Балашов), Сергей Полянин (Ртищево) — бронзовые медали.Результаты в дартсе:- Татьяна Бычкова (Калининск) и Ульяна Большакова (Энгельс) — золотые медали,- Дмитрий Красильщиков (Балаково) — серебряная медаль.Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Галина Ширшова, Татьяна Шумилова, Галина Серебрякова, Артем Афанасьев, Светлана Доронина, Антон Толмачев, Александр Мерзляков, Олег Вдовенко, Анна Николенко, Владимир Шишков, Светлана Бесчвертная.