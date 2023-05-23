В Федоровском районе прошел смотр песни и строя юнармейских взводов

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Выступления юнармейцев оценивало жюри, в состав которого вошли депутат областной Думы Роман Чуйченко, руководитель местного отделения Боевого братства Андрей Матвиенко, представители военкомата, священнослужитель.Жюри оценивало строевую выправку участников, исполнение строевой песни, умение командиров отрядов отдавать рапорт, правильность выполнения команд, строевой шаг, синхронность и прохождение торжественным маршем.В конкурсе участвовали и девушки, которые хорошо показали себя в качестве командиров взводов.Победу в конкурсе присудили ерусланским юнармейцам, второе место заняли ребята из Долинской школы, третье – у морцевского взвода.