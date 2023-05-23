Юные граждане Саратова получили паспорта в День детских общественных организаций

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Такой чести удостоены 30 школьников Саратова, имеющих достижения в учёбе, спорте, социально значимой деятельности.Ребят на торжественной церемонии поприветствовал заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов: «Сегодня вы получаете документ, который будет сопровождать вас на протяжении всей вашей жизни – паспорт гражданина Российской Федерации. И, конечно, он должен вручаться в такой торжественной обстановке. На протяжении всего этого года такие церемонии будут проходить постоянно. В этом году юным гражданам Российской Федерации будет вручено более 3000 паспортов на территории Саратовской области, более 500 000 - на территории всей Российской Федерации. Важно, чтобы вы это запомнили, чтобы вы всегда гордились, что вы граждане России, гордились паспортом, гимном, флагом и страной. Я всех вас поздравляю!».