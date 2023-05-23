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Грипп птиц: В Саратовской области усилят контроль за птицефабриками и дикими птицами

Новости
Заместитель Председателя Правительства области — министр сельского хозяйства Роман Ковальский провел внеочередное заседание региональной противоэпизоотической комиссии, в котором приняли участие руководители местных птицеводческих предприятий.



Основной темой заседание стали профилактические мероприятия, чтобы не допустить на территории Саратовской области гриппа птиц.

В настоящее время на территории 14 субъектов РФ зафиксированы случаи возникновения гриппа птиц, в том числе среди диких птиц — чаек. В Саратовской области фактов заболевания пока нет, однако Роман Ковальский поставил задачу усилить контроль за птицефабриками, а также расположенными рядом с ними водоемами, куда может залетать дикая или синантропная птица (синантропная, т.е. традиционно живущая вблизи человека: воробьи, голуби и т.д).

Министр области-председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов доложил о прошедшем сезоне весенней охоты на пернатую дичь, а также рассказал о проводимой работе по профилактике возникновения гриппа птиц в охотничьих угодьях. По его словам, в регионе будет усилен мониторинг охотничьих угодий на предмет павших птиц, а также водоемов вблизи птицефабрик. Планируется проводить регулярные совместные рейды с управлением Россельхознадзора и управлением ветеринарии.