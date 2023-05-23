В «Ночь музеев» в саратовском Историческом парке состоялось открытие выставки «Русский Азов»

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Новая выставка подготовлена Российским историческим обществом совместно с Фондом гуманитарных проектов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Экспозиция создавалась в течение двух лет, разрабатывалась творческой командой фонда «Перспектива» с использованием новейших технологий. Она включает в себя материалы ведущих российских музеев и архивов, в том числе, из чудом спасённой коллекции разбомблённого украинскими нацистами краеведческого музея г. Мариуполя.В числе первых гостей новую выставку посетила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. Презентационную экскурсию провел директор Исторического парка Дмитрий Кубанкин.