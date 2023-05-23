В «Ночь музеев» в саратовском Историческом парке состоялось открытие выставки «Русский Азов»
Первая в своем роде выставка об Азовском регионе представила с использованием новейших технологий историю городов побережья Азова, в прошлом году вновь ставшего внутренним морем России.
Новая выставка подготовлена Российским историческим обществом совместно с Фондом гуманитарных проектов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Экспозиция создавалась в течение двух лет, разрабатывалась творческой командой фонда «Перспектива» с использованием новейших технологий. Она включает в себя материалы ведущих российских музеев и архивов, в том числе, из чудом спасённой коллекции разбомблённого украинскими нацистами краеведческого музея г. Мариуполя.
В числе первых гостей новую выставку посетила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. Презентационную экскурсию провел директор Исторического парка Дмитрий Кубанкин.