Завершился Всероссийский турнир по самбо памяти С.Р.Ахмерова

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Победители определялись в девяти весовых категориях, за медали и главный приз соревнований боролись 207 самбистов.По результатам общекомандного зачета места распределились следующим образом:1 - Саратовская область2 - г. Москва3- Краснодарский крайВ личном зачете в копилке саратовских самбистов 11 медалей: 3 золотых, серебряная и 7 бронзовых наград.Обладателем главного приза соревнований - автомобиля, стал Тигран Степанян, победитель в весовой категории 88кг., г.Армавир.