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Завершился Всероссийский турнир по самбо памяти С.Р.Ахмерова

Новости / Главное в спорте


В ФОК «Звездный» прошли финальные поединки и награждение победителей XVII Всероссийских соревнований по самбо среди юношей, посвященных памяти вице-президента Всероссийской Федерации самбо Султана Ахмерова.
Завершился Всероссийский турнир по самбо памяти С.Р.Ахмерова

Победители определялись в девяти весовых категориях, за медали и главный приз соревнований боролись 207 самбистов.

По результатам общекомандного зачета места распределились следующим образом:
1 - Саратовская область
2 - г. Москва
3- Краснодарский край

В личном зачете в копилке саратовских самбистов 11 медалей: 3 золотых, серебряная и 7 бронзовых наград.

Обладателем главного приза соревнований - автомобиля, стал Тигран Степанян, победитель в весовой категории 88кг., г.Армавир.