В Саратове выступили солисты Большого театра России

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В главных партиях в этом спектакле выступили приглашенные артисты: солистка Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова и Государственного академического Большого театра России лауреат международных конкурсов Ирина Костина (Иоланта) и солист Государственного академического Большого театра России и Московского музыкального театра «Геликон-опера» заслуженный артист России Михаил Гужов (Рене).Саратовская публика овациями встретила столичных артистов и после окончания спектакля долгое время не отпускали артистов со сцены, награждая аплодисментами. Так же часть зрителей остались дожидаться выхода приглашенных исполнителей у театра и те не отказали им в совместном фото и автографе.«Мы были очень рады услышать прекрасные голоса исполнителей мирового уровня! И Ирина, и Михаил обладают невероятным талантом, слушать их и смотреть спектакли с их участием – одно удовольствие! Оперу Чайковского мы смотрим уже не в первых раз, но сегодня мы вновь не могли оторваться от сцены – полностью были поглощены спектаклем. Спасибо театру и Собиновскому фестивалю за такой подарок!» - отметила одна из зрительниц.XXXVI Собиновский фестиваль стартовал 19 мая и продлиться до 3 июня. В этом году музыкальный форум посвящен Сергею Рахманинову.