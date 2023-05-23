В Саратове прошел «Зеленый Марафон»
20 мая на Набережной Космонавтов в десятый раз состоялся «Зеленый марафон» - ежегодный массовый забег для взрослых и детей. Организатор мероприятия - ПАО «Сбербанк».
Интерактивные площадки, спортивные конкурсы для детей и взрослых - все это ожидало участников и гостей праздника. Перед началом забегов серебряный призер Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ Сергей Улегин провел для собравшихся зарядку.
«Здорово, что такие массовые спортивные праздники организуются представителями бизнес-структур. Сегодня мы являемся участниками замечательного спортивного праздника, цель которого - популяризации здорового образа жизни и вовлечение в занятия физкультурой и спортом как можно большего числа жителей нашего города. Хочу поблагодарить организаторов за то, что вы создаёте подобные праздники, которые собирают тысячи жителей нашего города»,- подчеркнул министр молодежной политики и спорта области Олег Дубовенко.
Интерактивные площадки, спортивные конкурсы для детей и взрослых - все это ожидало участников и гостей праздника. Перед началом забегов серебряный призер Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ Сергей Улегин провел для собравшихся зарядку.
«Здорово, что такие массовые спортивные праздники организуются представителями бизнес-структур. Сегодня мы являемся участниками замечательного спортивного праздника, цель которого - популяризации здорового образа жизни и вовлечение в занятия физкультурой и спортом как можно большего числа жителей нашего города. Хочу поблагодарить организаторов за то, что вы создаёте подобные праздники, которые собирают тысячи жителей нашего города»,- подчеркнул министр молодежной политики и спорта области Олег Дубовенко.