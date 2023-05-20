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Правительство области сорвало планы КВС по повышению тарифа на воду

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Первый кассационный суд вынес решение по разбирательству между ООО «Концессии Водоснабжения - Саратов» и государственным комитетом регулирования тарифов. Коммунальщики требовали значительно повысить стоимость своих услуг для населения. Эти цифры превышали предельный уровень роста оплаты ЖКУ, который установлен Правительством РФ.


В суде установили, что постановление комитета государственного регулирования тарифов утверждает норматив стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению до 2023 года. Исходя из этих параметров, утверждена производственная программа ООО «КВС». Коллегия по административным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции пришла к выводу, что при рассмотрении дела ранее были допущены нарушения. Они повлияли на исход дела, а это служит основанием для отмены актов и направлением документов на новое рассмотрение в первую инстанцию – Саратовский областной суд.

Стоит отметить, что представители областной и городской власти не раз высказывались о том, что намерения по повышению тарифов ООО «Концессии Водоснабжения - Саратов» не обоснованы. В частности компании указывали на частичное неисполнение взятых обязательств, а именно - по модернизации сетей. Регулярные аварии на коммуникациях и отключения холодного водоснабжения, значительно снижают качество жизни населения и вызывают резкое недовольство жителей города. Тогда же Роман Бусаргин, будучи председателем правительства, заявлял, что «правительство области и администрация города Саратова остаются непреклонны в этом вопросе. Резких изменений в сфере тарифной политики на питьевую воду и водоотведение быть не должно. Меры, к которым предлагает прибегнуть концессионер, не потребовались бы, если организация в срок выполняла все возложенные на нее обязательства».

Напомним, ООО «КВС» обратилось в региональный комитет государственного регулирования тарифов с требованиями повысить со второго полугодия 2021 года стоимость услуг для населения. Согласно заявлению, цена на питьевую воду увеличивалась почти в 2 раза, на водоотведение – в 2,5. По мнению представителей ООО, цифры сложились из-за понесенных затрат, которые не учли в момент заключения концессионного соглашения.