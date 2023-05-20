В Год педагога и наставника расширены меры поддержки педагогов региона
Увеличены призовые фонды региональных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Тем, кто занял первое место, выплачивается 250 и 150 тысяч рублей соответственно. Педагоги, подготовившие стобалльников, получают 50 тысяч рублей.
Введено денежное поощрение для победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» (за I место-250 тыс. рублей). 26 мая 2023 года будут подведены итоги и награждены победители регионального этапа Конкурса «Мастер года 2023». Впервые Саратовская область выбрана как регион проведения эстафеты флага Всероссийского конкурса «Мастер года» в Приволжском федеральном округе. Ожидается более 100 гостей из 15 регионов России.
Об этом и многом другом читайте в нашем интервью с министром образования области Михаилом Орловым.