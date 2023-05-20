20 Мая 2023 СУББОТА
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22:29 | 19 мая
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18:30 | 19 мая
Областной киновидеоцентр готовит для зрителей «Киноклассное лето»
17:52 | 19 мая
Правительство области сорвало планы КВС по повышению тарифа на воду
17:00 | 19 мая
Саратов готовится к открытию чемпионата России по пляжному футболу
16:14 | 19 мая
В Год педагога и наставника расширены меры поддержки педагогов региона
16:05 | 19 мая
Михаил Орлов: «Этот год для системы образования – знаковый»
16:02 | 19 мая
В Саратовской области еще один охотпользователь может лишиться охотничьих угодий
15:25 | 19 мая
Эксперт рассказал о преимуществах самозанятости
15:01 | 19 мая
В Саратовской области снизилось число ДТП
14:52 | 19 мая
Сезонные поезда будут курсировать из Саратова в Анапу, Новороссийск и Имеретинский Курорт этим летом
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Год педагога и наставника расширены меры поддержки педагогов региона

Новости

Увеличены призовые фонды региональных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Тем, кто занял первое место, выплачивается 250 и 150 тысяч рублей соответственно. Педагоги, подготовившие стобалльников, получают 50 тысяч рублей.
В Год педагога и наставника расширены меры поддержки педагогов региона


Введено денежное поощрение для победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» (за I место-250 тыс. рублей). 26 мая 2023 года будут подведены итоги и награждены победители регионального этапа Конкурса «Мастер года 2023». Впервые Саратовская область выбрана как регион проведения эстафеты флага Всероссийского конкурса «Мастер года» в Приволжском федеральном округе. Ожидается более 100 гостей из 15 регионов России.

Об этом и многом другом читайте в нашем интервью с министром образования области Михаилом Орловым.