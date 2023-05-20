Эксперт рассказал о преимуществах самозанятости

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Для создания новых рабочих мест, экономической и социальной стабилизации ситуации на рынке труда в новых экономических условиях государство предпринимает ряд мер, стимулирующих самозанятость населения.Заведующий кафедрой управления персоналом Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, кандидат психологических наук, доцент Наталья Моисеенко отмечает, что переход в категорию самозанятых для многих граждан — это попытка побороть негативные тенденции на рынке труда, вызванные в том числе и пандемий, и уходом ряда компаний из-за санкций. «Не следует забывать, что с 2016 года предпринимаются активные попытки выведения из «серой» зоны миллионов граждан, занятых в неформальном секторе экономики. И введение специального налогового режима для самозанятых — один из таких механизмов наряду с возможностью получить льготные займы и гарантиями со стороны государства, бесплатной льготной информационной, образовательной и консультационной поддержкой.Положительная динамика роста числа самозанятых характерна и для Саратовской области. Так количество самозанятых в регионе по итогам 2022 года достигло более 67,8 тысяч человек, что на 82% больше, чем в 2021 году. Были созданы более 15 тысяч новых рабочих мест в сфере грузовых и пассажирских перевозок, торговли, автомобильных ремонтных сервисов, репетиторства и других областях трудовой деятельности.Специальный налоговый режим для самозанятых, предлагаемый комплекс мер в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» дополняются региональными механизмами поддержки самозанятых. Например, в Саратовской области в 2022 году для самозанятых впервые инициирован и проведен конкурс «Лучший в своем деле», победители которого получили сертификаты на бесплатное размещение рекламы на городских билбордах. А при поддержке «Палаты ремесел» и содействии Министерства экономического развития области самозанятые смогли принять участие в международных и всероссийских выставках, ярмарках, фестивалях как в самом Саратове, так и в других регионах и странах. Работающий в области Фонд микрокредитования для самозанятых реализует специальную программу, позволяющую получить льготный микрозайм в сумме до 500 тысяч рублей по ставке 3% годовых и в сумме до 1 миллиона рублей по ставке 4% годовых на срок до 3 лет.Еще одним из привлекательных механизмов перехода в категорию самозанятых является то обстоятельство, что выбор региона при регистрации в приложении «Мой налог» может зависеть от специфики осуществляемой деятельности и не совпадать с местом регистрации или фактического проживания. Регион можно изменять ежегодно. Кроме того, продление налоговых льгот для самозанятых будет способствовать дальнейшему развитию малого предпринимательства, снижению социальной нагрузки на государственный бюджет, стабилизации рынка труда и повышению качества жизни работающего населения, творческой реализации граждан», – отмечает эксперт.