Сезонные поезда будут курсировать из Саратова в Анапу, Новороссийск и Имеретинский Курорт этим летом

просмотров: 179

Поезд № 223/224 Саратов – Анапа совершит первый рейс 28 мая. Далее он будет курсировать с мая по сентябрь, отправляясь из Саратова 30 мая, со 2 июня по 30 июля по четным числам, с 1 августа по 31 августа по нечетным числам. Из Анапы – 30 мая, 1 июня, с 4 июня по 30 июля по четным числам, с 1 августа по 31 августа по нечетным числам, а также 2 сентября.Поезд № 470/469 Саратов – Новороссийск будет курсировать с 1 июня по 31 августа по нечетным числам.Также можно будет совершить поездку на поезде № 505/506 Саратов – Имеретинский Курорт. Состав будет отправляться из Саратова с 15 июня по 30 июля по четным числам, 1, 3 августа, с 6 августа по 30 августа по четным числам.Из Имеретинского Курорта поезд будет отправляться с 16 июня по 30 июля по четным числам, 1,3, 5 августа, с 8 августа по 30 августа по четным числам.