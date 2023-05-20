В Саратове внесут изменения в региональный закон о регулировании градостроительной деятельности

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Его инициатором стали Председатель Госдумы Вячеслав Володин и губернатор области Роман Бусаргин. Согласно законопроекту строительство многоквартирных домов будет возможным только при наличии в микрорайоне социальных объектов, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Сейчас в микрорайоне Ласточкино завершается строительство новой современной школы. Как подчеркивает Максим Титаров, возглавляющий общественный совет микрорайона, жители внимательно отслеживают качество и сроки выполнения работ: «Мы видим, что строительство ведётся постоянно, даже в выходные и праздничные дни. Вот если бы тот подход, который мы сейчас наблюдаем, был применён у нас раньше. Если бы школа в Ласточкино была построена на момент сдачи домов и заселения жителей с детьми, нашим детям не пришлось бы ходить в школу, которая находится далеко от дома, родителям не пришлось бы постоянно беспокоиться о безопасности детей, а ученикам не надо было бы менять школы. Очень ждем новую школу в нашем микрорайоне, чтобы уже 1 сентября повести в нее детей».