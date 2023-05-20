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Областной киновидеоцентр готовит для зрителей «Киноклассное лето»

Новости
Старт — 1 июня на открытой площадке кинозала «На Рижской». Летняя программа областного киновидеоцентра обещает быть интересной.
Областной киновидеоцентр готовит для зрителей «Киноклассное лето»

По традиции зрителей младшего школьного возраста ожидают увлекательные активности на открытой площадке учреждения: это «часы» здоровья, занятия в «летоакадемии» и кинопутешествие для друзей, песни, танцы, яркие эмоции и, конечно, просмотры фильмов в кинозале. Старт программы 1 июня. Мероприятия организуются по предварительной записи.

Репертуар муниципальных цифровых и DVD-кинозалов пополнится приключенческими лентами для зрителей школьного возраста, в числе которых фильмы, доступные по программе «Пушкинская карта». Следите за анонсами киносеансов.

Помимо этого, областной киновидеоцентр примет участие в культурно-досуговой программе для летних оздоровительных лагерей «Летний калейдоскоп». Для воспитанников лагерей будут организованы выездные киносеансы на открытых и закрытых площадках учреждений.

Следите за новостями областного киновидеоцентра на сайте www.sarkvc.ru, в официальных сообществах учреждения в «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в телеграм-канале «Киновидеоцентр Саратов»!

Телефоны для справок и предварительной записи на программы: (8452) 62-31-98, 62-02-71.