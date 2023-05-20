Областной киновидеоцентр готовит для зрителей «Киноклассное лето»

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По традиции зрителей младшего школьного возраста ожидают увлекательные активности на открытой площадке учреждения: это «часы» здоровья, занятия в «летоакадемии» и кинопутешествие для друзей, песни, танцы, яркие эмоции и, конечно, просмотры фильмов в кинозале. Старт программы 1 июня. Мероприятия организуются по предварительной записи.Репертуар муниципальных цифровых и DVD-кинозалов пополнится приключенческими лентами для зрителей школьного возраста, в числе которых фильмы, доступные по программе «Пушкинская карта». Следите за анонсами киносеансов.Помимо этого, областной киновидеоцентр примет участие в культурно-досуговой программе для летних оздоровительных лагерей «Летний калейдоскоп». Для воспитанников лагерей будут организованы выездные киносеансы на открытых и закрытых площадках учреждений.Следите за новостями областного киновидеоцентра на сайте www.sarkvc.ru, в официальных сообществах учреждения в «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в телеграм-канале «Киновидеоцентр Саратов»!