Областной киновидеоцентр готовит для зрителей «Киноклассное лето»
Старт — 1 июня на открытой площадке кинозала «На Рижской». Летняя программа областного киновидеоцентра обещает быть интересной.
По традиции зрителей младшего школьного возраста ожидают увлекательные активности на открытой площадке учреждения: это «часы» здоровья, занятия в «летоакадемии» и кинопутешествие для друзей, песни, танцы, яркие эмоции и, конечно, просмотры фильмов в кинозале. Старт программы 1 июня. Мероприятия организуются по предварительной записи.
Репертуар муниципальных цифровых и DVD-кинозалов пополнится приключенческими лентами для зрителей школьного возраста, в числе которых фильмы, доступные по программе «Пушкинская карта». Следите за анонсами киносеансов.
Помимо этого, областной киновидеоцентр примет участие в культурно-досуговой программе для летних оздоровительных лагерей «Летний калейдоскоп». Для воспитанников лагерей будут организованы выездные киносеансы на открытых и закрытых площадках учреждений.
Следите за новостями областного киновидеоцентра на сайте www.sarkvc.ru, в официальных сообществах учреждения в «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в телеграм-канале «Киновидеоцентр Саратов»!
Телефоны для справок и предварительной записи на программы: (8452) 62-31-98, 62-02-71.
По традиции зрителей младшего школьного возраста ожидают увлекательные активности на открытой площадке учреждения: это «часы» здоровья, занятия в «летоакадемии» и кинопутешествие для друзей, песни, танцы, яркие эмоции и, конечно, просмотры фильмов в кинозале. Старт программы 1 июня. Мероприятия организуются по предварительной записи.
Репертуар муниципальных цифровых и DVD-кинозалов пополнится приключенческими лентами для зрителей школьного возраста, в числе которых фильмы, доступные по программе «Пушкинская карта». Следите за анонсами киносеансов.
Помимо этого, областной киновидеоцентр примет участие в культурно-досуговой программе для летних оздоровительных лагерей «Летний калейдоскоп». Для воспитанников лагерей будут организованы выездные киносеансы на открытых и закрытых площадках учреждений.
Следите за новостями областного киновидеоцентра на сайте www.sarkvc.ru, в официальных сообществах учреждения в «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в телеграм-канале «Киновидеоцентр Саратов»!
Телефоны для справок и предварительной записи на программы: (8452) 62-31-98, 62-02-71.