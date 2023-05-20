Саратов готовится к открытию чемпионата России по пляжному футболу
В Саратове пройдет первый и второй этапы OLIMPBET Чемпионата России по пляжному футболу среди мужских команд. Матчи пройдут 26–28 мая и 2–4 июня на Театральной площади.
В турнире примут участие девять клубов: «Локомотив», «Спартак», «Строгино» и ЦСКА из Москвы, «Кристалл» и «Лекс» из Санкт-Петербурга, «Краснодар-ЮМР» из Краснодара, «Крылья Советов» из Самары и команда «Саратов».
Клуб пляжного футбола «Саратов» готовится к выступлению на Чемпионате и ставит перед собой амбициозные цели на победу. В рамках предсезонной подготовки саратовская команда стала бронзовым призёром международного турнира по пляжному футболу InterCup 2023 и серебряным призером Чемпионата Санкт-Петербурга. Желаем удачи нашим спортсменам!
В турнире примут участие девять клубов: «Локомотив», «Спартак», «Строгино» и ЦСКА из Москвы, «Кристалл» и «Лекс» из Санкт-Петербурга, «Краснодар-ЮМР» из Краснодара, «Крылья Советов» из Самары и команда «Саратов».
Клуб пляжного футбола «Саратов» готовится к выступлению на Чемпионате и ставит перед собой амбициозные цели на победу. В рамках предсезонной подготовки саратовская команда стала бронзовым призёром международного турнира по пляжному футболу InterCup 2023 и серебряным призером Чемпионата Санкт-Петербурга. Желаем удачи нашим спортсменам!