Саратов готовится к открытию чемпионата России по пляжному футболу

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В турнире примут участие девять клубов: «Локомотив», «Спартак», «Строгино» и ЦСКА из Москвы, «Кристалл» и «Лекс» из Санкт-Петербурга, «Краснодар-ЮМР» из Краснодара, «Крылья Советов» из Самары и команда «Саратов».Клуб пляжного футбола «Саратов» готовится к выступлению на Чемпионате и ставит перед собой амбициозные цели на победу. В рамках предсезонной подготовки саратовская команда стала бронзовым призёром международного турнира по пляжному футболу InterCup 2023 и серебряным призером Чемпионата Санкт-Петербурга. Желаем удачи нашим спортсменам!