В СГУ наградили победителей и призёров конкурса «Власть слова»

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Конкурс проводится Институтом филологии и журналистики СГУ под патронатом Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Инициатор и идейный вдохновитель конкурса – заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель ИФиЖ профессор Валерий Прозоров.Валерий Владимирович приветствовал школьников, их родителей и наставников: «Двенадцатый год подряд Институт филологии и журналистики СГУ проводит известный на всю страну большой представительный конкурс для гуманитарно ориентированных старшеклассников "Власть слова". Среди самых важных задач конкурса – постоянное, творчески активное приближение к пониманию того, в чём сила слова, в чём гипнотическая власть слова над нами, что это за величайший дар, которым мы обладаем по праву нашей причастности к роду человеческому. Сегодня, вручая грамоты, мы посвящаем вас в общее наше дело. Мы каждой грамотой приглашаем вас в наш университетский дом. Отдельное слово сердечной благодарности – вашим учителям, наставникам, родителям, каждому, кто помог вам найти дорогу в университет».В приветственном слове ректор СГУ профессор Алексей Чумаченко отметил: «Мы все должны понимать, что университет уделяет особое внимание подготовке специалистов, которые были бы в состоянии отвечать за свои слова. Хотелось бы молодых людей, приобретающих навыки владения словом, призвать к тому, чтобы не забывался глубокий смысл понятий "порядочность" и "патриотизм". Самое важное – быть искренними и честными и на словах, и в делах».Министр информации и массовых коммуникаций Саратовской области Александр Колоколов заявил: «Ваш конкурс стал уже своеобразной маркой Саратовской области, маркой Саратовского университета, выпускником которого я являюсь. Надеюсь, что эта славная и добрая традиция будет продолжена. Желаю творческих, профессиональных и личных успехов участникам. Огромное спасибо вашим учителям и родителям».Александр Валерьевич вручил грамоты призёрам номинации «Журналистский дебют» и наградил специальным дипломом победителя в этой номинации, ученицу 10 класса Медико-биологического лицея Лию Емельянову.Благодарственными письмами министерства образования Саратовской области учителей, подготовивших учеников-победителей и призёров конкурса, наградил заместитель министра образования – председатель комитета по государственному контролю и надзору в сфере образования А.Ф. Федоров.К участникам церемонии обратилась руководитель приоритетных проектов и программ СГУ профессор Елена Елина: «"Слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платье". Это строки Владимира Маяковского. Действительно, очень многие слова затираются, ветшают, мы слишком часто их произносим, мы к ним бываем невнимательны, мы их иногда используем не по делу, мы к ним относимся легковесно и легкомысленно. Когда мы начинаем к слову относиться с пониманием, начинаем видеть, как слово вступает с нами в диалог, как слово открывается перед нами новыми гранями, как открывается его внутренняя форма, тогда происходит то, о чём писал Маяковский: "Хочу сиять заставить заново". Не забудьте сегодня, когда вы вернётесь в свои школы и к себе домой, сказать огромное спасибо учителям и родителям, потому что ваша сегодняшняя победа – это ещё и их победа. Слово "спасибо" – волшебное слово, оно тоже должно быть постоянно в нашем с вами арсенале». Елена Генриховна пожелала каждому школьнику стать студентом Саратовского университета.Присутствующие тепло встретили выступления победителей и призёров в номинации «Голос русской классики». Прозвучали стихотворения А.С. Пушкина «Признание» (ученик 10 класса лицея № 62 Андрей Красенко), Н.С. Гумилева «Волшебная скрипка» (ученик 9 класса школы № 2 Александр Плотников) и рассказ А.П. Чехова «Злой мальчик» (ученица 7 класса лицея № 36 Полина Гришко).Заключая торжественную церемонию, В.В. Прозоров рассказал об инициативе, рождённой в ИФиЖ СГУ и впрямую связанной с грядущим 225-летием со дня рождения А.С. Пушкина: «Будущий учебный год мы в институте хотим объявить Пушкинским и посвятить великому поэту наши встречи, открытые занятия, вечера, фестивали, конкурсы, олимпиадные задания! Я думаю, инициативу эту подхватят и наши учителя-словесники. И кто знает, может, и весь наш год 2024-й в масштабах "всей Руси великой" тоже будет провозглашён Пушкинским!»С полным списком победителей и призёров можно ознакомиться по ссылке: https://www.sgu.ru/news/2023-05-12/opredeleny-pobediteli-i-prizyory-xii-konkursa-vlast.