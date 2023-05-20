В Саратовской области еще один охотпользователь может лишиться охотничьих угодий

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Соглашения на пользование угодьями заключены в 2018 и 2019 году сроком на 49 лет, при этом несмотря на непродолжительный срок, пользователь получил несколько предостережений за нарушение условий пользования животным миром. В настоящее время подано заявление в суд.Следует отметить, что пользование животным миром осуществляется в комплексе с системой мер по охране и воспроизводству объектов животного мира. Охотпользователь обязан обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания. Речь, в частности, идет о проведении биотехнических мероприятий (в том числе охране и подкормке животных), учете численности охотничьих ресурсов, а также о контроле за противоэпизоотической ситуацией на этой территории — недопущении распространения АЧС и бешенства.В результате неисполнения обязательств существует угроза для жизни человека, возникает опасность заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, нанесения ущерба народному хозяйству, животному миру и среде его обитания.Расторжение соглашения — это крайняя, но необходимая мера, применяемая к недобросовестному пользователю в случае, когда все другие средства воздействия не дали результатов.Напомним, около месяца назад арбитражный суд, по исковому заявлению комитета, впервые в Саратовской области аннулировал лицензию на пользование объектами животного мира, в результате чего территория охотугодья «Грачи» в Балаковском районе теперь являются общедоступными охотничьими угодьями.Как ранее отмечал министр области-председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов, цель нашей работы — сохранение и увеличение разнообразия объектов животного мира. Комитет всегда готов поддержать хозяйства, которые разделяют нашу цель.