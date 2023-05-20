В Саратовской области снизилось число ДТП

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В рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Безопасные качественные дороги» в этом году на дорогах регионального значения установят ограждения на сумму 68 млн рублей и нанесут разметку на 180 млн рублей.Реализация национального проекта предусматривает не только ремонт дорог и мостов, но и направлена на снижение числа ДТП. Поэтому финансирование предусматривает не только приведение в нормативное состояние трасс, но обустройство их элементами безопасности. Так, в этом году на эти цели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет выделено более 300 млн рублей.На дорогах регионального значения на безопасность потратят более 260 млн. руб. (это дорожные ограждения на 9 участках дорог, светофоры с автономными светильниками, на 14 участках, дорожная разметка на 2700 км дорог и др.)В Саратове на сумму более 38 млн. руб. установят светофоры - 6 млн., дорожные знаки на консольных опорах -15 млн., пешеходные ограждения – 12 млн., недостающие дорожные знаки – 5 млн.В Энгельсе на 3,5 млн. руб. дорожниками будет установлены дорожные знаки, пешеходные ограждения, произведена настройка светофорных объектов.По состоянию на 15 мая, в сравнении с аналогичным периодом 2022 г., зарегистрировано снижение общего количества ДТП на 4,6% (с 742 до 708) и числа раненых на 5,5% (с 1007-ми до 952-х чел.).Однако, необходимо отметить, что более 87% от общего числа происшествий совершены из-за нарушения ПДД водителями – 590 ДТП из 678-ми.