Сегодня - Открытие XXXVI Собиновского музыкального фестиваля

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На открытии 19 мая прозвучат произведения Сергея Васильевича, созданные в различные периоды его творчества: ранние симфонические опусы – фантазия «Утес» и «Каприччио на цыганские темы», одно из самых жизнеутверждающих сочинений Рахманинова кантата «Весна» и позднее произведение, написанное за границей – «Три русские песни» для хора и оркестра. В концерте примут участие Театр хоровой музыки, хор и симфонический оркестр театра. Дирижер – лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Юрий Кочнев.Оркестровая фантазия «Утес» (1893) и «Каприччио на цыганские темы» (1894) - ранние опусы композитора. Вдохновленный чеховским рассказом «На пути» и знаменитым лермонтовским стихотворением «Ночевала тучка золотая…», «Утес» Рахманинова стал его откликом на собственную любовную драму. Оба литературных источника явились для композитора поэтической метафорой, оттеняющей психологические состояния глубокой тоски и неудовлетворенности, радости и счастья, переданные в музыке.Обращение к цыганскому фольклору не было случайным для Рахманинова. «Каприччио на цыганские темы» было задумано вскоре после окончания им «Алеко» и развивало сферу национально-жанровых образов. С цыганским пением композитор познакомился благодаря известной исполнительнице Надежде Александровой, с которой он встречался у своих друзей Ладыженских. Именно она исполняла народные мелодии, которые легли в основу Каприччио – трагическую пляску «Малярка» и плясовой напев «Цыганская венгерка».Кантата «Весна» для баритона, хора и оркестра – одно из самых жизнеутверждающих сочинений Рахманинова. Она написана в 1902 году на стихотворение Н. Некрасова «Зеленый шум» после успешной премьеры Второго фортепианного концерта. Кантата славит возвращение весны и пробуждение природы. Первое исполнение «Весны» состоялось 11 марта 1902 года в концерте Московского филармонического общества. Петербургская премьера состоялась в 1905 году, вместе с хором Мариинского театра на сцену вышел Федор Шаляпин. За кантату «Весна» Рахманинов был удостоен Глинкинской премии, учрежденной меценатом М.П. Беляевым.«Три русские песни» для хора и оркестра, вдохновленные знаменитой певицей Надеждой Плевицкой и ее искусством, были написаны Рахманиновым в Америке. Мировая премьера состоялась в 1927 году в Филадельфии под управлением Леопольда Стоковского. Основой композиции стали подлинные, но окрашенные авторским стилем транскрипции народных песен – «Через речку, через быстру», «Ах, ты, Ванька» из репертуара Ф. Шаляпина и «Белилицы, румяницы», исполняемой Н. Плевицкой. Три русские песни – одно из шести сочинений, созданных за последние 25 лет жизни композитора. «У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций и родной почвы, не остаётся желания творить, не остаётся иных утешений, кроме нерушимого безмолвия нетревожимых воспоминаний» (из интервью С. Рахманинова).«Три русские песни» –это выраженная в звуках трагедия человека, у которого от всего, что он любил, осталось только «нерушимое безмолвие нетревожимых воспоминаний».