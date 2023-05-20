Дети саратовских военнослужащих посетили экскурсию в музее «Россия - моя история»

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Для участников провели интерактивные экскурсии «Город Укек и его округа» и «Подвиги военных в годы Великой Отечественной войны» с посещением выставочного комплекса.«Проведённая экскурсия произвела большое впечатление на детей, посетивших представленные экспозиции. В Международный день музеев пригласили детей и жен военнослужащих, а также в экскурсии сегодня приняли участие дети из социально-уязвимых групп. Сейчас особенно важно уделять внимание патриотическому воспитанию молодёжи, приобщать к истории и культуре»— отметил заместитель руководителя «Молодой Гвардии Единой России» Сергей Драгунов.