Дети саратовских военнослужащих посетили экскурсию в музее «Россия - моя история»
Вчера активисты «Молодой Гвардии» организовали поход для детей бойцов, которые защищают нашу страну, в исторический музей.
Для участников провели интерактивные экскурсии «Город Укек и его округа» и «Подвиги военных в годы Великой Отечественной войны» с посещением выставочного комплекса.
«Проведённая экскурсия произвела большое впечатление на детей, посетивших представленные экспозиции. В Международный день музеев пригласили детей и жен военнослужащих, а также в экскурсии сегодня приняли участие дети из социально-уязвимых групп. Сейчас особенно важно уделять внимание патриотическому воспитанию молодёжи, приобщать к истории и культуре»— отметил заместитель руководителя «Молодой Гвардии Единой России» Сергей Драгунов.
Для участников провели интерактивные экскурсии «Город Укек и его округа» и «Подвиги военных в годы Великой Отечественной войны» с посещением выставочного комплекса.
«Проведённая экскурсия произвела большое впечатление на детей, посетивших представленные экспозиции. В Международный день музеев пригласили детей и жен военнослужащих, а также в экскурсии сегодня приняли участие дети из социально-уязвимых групп. Сейчас особенно важно уделять внимание патриотическому воспитанию молодёжи, приобщать к истории и культуре»— отметил заместитель руководителя «Молодой Гвардии Единой России» Сергей Драгунов.