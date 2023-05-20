В Советском районе области откроется стационарная историческая площадка «Половецкий стан»

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Открытие площадки организует Советская местная организация саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» при поддержке министерства внутренней политики и общественных связей по Саратовской области, министерства по делам территориальных образований Саратовской области, администрации советского муниципального района Саратовской области, клуба исторической реконструкции «Покровская застава».Гости площадки смогут окунуться в XI -XIII в.н.э время господства половцев.В программе мероприятия:экскурсия по основным элементам экспозиции (жилище кочевников, ремесленные подворья, декоративные элементы площадки);выступление краеведческого кружка «Бригантина» общеобразовательной школы с. Новокривовка;историческая постановка «Бой половецких воинов» (выступление мастеров клуба исторической реконструкции «Покровская застава»);открытие полевой кухни с дегустацией аутентичных блюд половецкой кухни.Мероприятие состоится 20 мая в 12:00 в Этнокультурном историческом центре «Фрезенталь» по адресу: Саратовская область, Советский район, с. Новолиповка, ул. Клубная, д. 14.Время работы площадки: торжественная часть: с 12 до 13 часов 30 минутобщее время работы: с 12 до 19 часовОзнакомиться с деталями проекта можно на сайте «Большой Караман» (https://большойкараман.рф/) и в социальных сетях (ВК: https://vk.com/karamanfest, телеграм: https://t.me/BigKaraman2022).Приглашаем всех желающих. Вход свободный.