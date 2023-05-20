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В Советском районе области откроется стационарная историческая площадка «Половецкий стан»

Новости
Мероприятие проводится в рамках этнокультурного регионального проекта «Великая Степь, Большой Караман: путешествие в прошлое», ставшего победителем областного конкурса социально-значимых проектов, проводимого Министерством внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.


Открытие площадки организует Советская местная организация саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» при поддержке министерства внутренней политики и общественных связей по Саратовской области, министерства по делам территориальных образований Саратовской области, администрации советского муниципального района Саратовской области, клуба исторической реконструкции «Покровская застава».

Гости площадки смогут окунуться в XI -XIII в.н.э время господства половцев.

В программе мероприятия:
экскурсия по основным элементам экспозиции (жилище кочевников, ремесленные подворья, декоративные элементы площадки);
выступление краеведческого кружка «Бригантина» общеобразовательной школы с. Новокривовка;
историческая постановка «Бой половецких воинов» (выступление мастеров клуба исторической реконструкции «Покровская застава»);
открытие полевой кухни с дегустацией аутентичных блюд половецкой кухни.

Мероприятие состоится 20 мая в 12:00 в Этнокультурном историческом центре «Фрезенталь» по адресу: Саратовская область, Советский район, с. Новолиповка, ул. Клубная, д. 14.

Время работы площадки: торжественная часть: с 12 до 13 часов 30 минут
общее время работы: с 12 до 19 часов

Ознакомиться с деталями проекта можно на сайте «Большой Караман» (https://большойкараман.рф/) и в социальных сетях (ВК: https://vk.com/karamanfest, телеграм: https://t.me/BigKaraman2022).

Приглашаем всех желающих. Вход свободный.