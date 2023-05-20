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Реализация программы переселения граждан из аварийного жилья идет в ускоренном темпе

Новости

Саратовская область вошла в число восьми регионов, которым распределена финансовая поддержка за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на расселение аварийного жилищного фонда признанного таковым в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Реализация программы переселения граждан из аварийного жилья идет в ускоренном темпе

В нашей области такой аварийный фонд составляет 906 многоквартирных домов общей площадью 530 тыс. кв. м, расположенный в 14 муниципальных образованиях и районах. Правительством Саратовской области утверждена областная адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2022-2026 годы.

При поддержке Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина на выполнение первоочередных мероприятий программы выделено финансирование в размере более 8 млрд. рублей. Выполнение данных мероприятий позволит до конца 2023 года расселить 202 многоквартирных дома общей площадью 130,9 тыс. кв. м, расположенных в 15 муниципальных образованиях и районах.

Губернатор региона Роман Бусаргин поручил ускорить реализацию Программы с сохранением качества предоставляемого жилья. В рамках поручения на регулярной основе министерством строительства и ЖКХ области совместно с областной Думой осуществляются выезды на объекты.

Первый замминистра строительства и ЖКХ региона Сергей Бурлин совместно с депутатом областной Думы Александром Бурмаком оценили ход строительства домов в мкр Солнечный-2, где в рамках программы закуплено 239 квартир, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

«Реализация Программы идет в ускоренном темпе. Готовое жилье граждане, нуждающиеся в переселении, получают с соцремонтом, соответствующим всем установленным нормам, полностью готовое для проживания», - отмечает первый замминистра строительства и ЖКХ региона Сергей Бурлин.