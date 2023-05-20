«Туриада» стала основной площадкой для развития спортивного туризма

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С 2013 года «Туриада» собирает победителей региональных спортивно-туристских слетов, студентов, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом и профессиональных тренеров по спортивному туризму, экспертов и волонтеров. Лагерь уже стал важным событием в календаре крупнейших спортивных мероприятий округа и основной базой развития спортивного туризма в ПФО. В этом году в юбилейной «Туриаде» приняли участие также иностранные спортсмены из Республик Беларусь, Казахстан и Узбекистан.Четыре дня участники соревновались на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях, участвовали в культурно-познавательных и творческих конкурсах.Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретились с ребятами и осмотрели объекты лагеря и курортную инфраструктуру. В палаточном городке Игорь Комаров и Роман Бусаргин пообщались с победителями 2023 года. Ребята рассказали о лагере и тренировках. В этот же день состоялась презентация лучших межрегиональных турмаршрутов и работ, победивших в видео-конкурсе «Люблю тебя, Приволжье».Игорь Комаров отметил, что в последние несколько лет значительно выросло количество спортивно-туристских мероприятий, но главное – становится все больше их участников. Так, число детей и молодежи, занимающихся в спортивно-туристских кружках и клубах, достигло 141 тыс. чел., то есть выросло с первой «Туриады» почти в два раза, количество мастеров спорта – почти в три раза, кандидатов в мастера спорта – почти в шесть раз. Число спортсменов-разрядников увеличилось с 3 400 до 5 200 человек. Свидетельством возросшего мастерства участников стали победы команд из регионов ПФО в чемпионатах и первенствах России по спортивному туризму.В честь десятилетия «Туриады» Игорь Комаров и Роман Бусаргин вместе с молодыми спортсменами посадили деревья на Аллее Дружбы.Самыми зрелищными событиями заключительного дня стали командная смешанная эстафета «Кубок Дружбы» с участием зарубежных делегаций и эстафета на Кубок ПФО, а кульминацией «Туриады-2023» – торжественная церемония награждения победителей.Игорь Комаров и Роман Бусаргин вручили награды победителям и призерам общекомандного зачета «Туриады-2023», включающем спортивные и культурно-познавательные дисциплины. Третье место в упорной борьбе заняла сборная Удмуртской Республики, второе место – команда Пермского края, а победила команда Саратовской области.Также были вручены награды победителям в спортивном зачете лагеря, где суммировались результаты первенств ПФО на пешеходных, водных и вело-дистанциях, а также ранее проведенного Первенства России по лыжному туризму и туристическим походам; выиграла сборная Удмуртской Республики, на 2 месте – сборная Республики Марий Эл, на 3 месте – сборная Саратовской области.По сумме культурно-познавательных конкурсов «Туриады», где соревновались студенты, получающие профильное бизнес-туристское образование и участники конкурса бардовской песни лучший результат у представителей Пермского края, 2 место – у команды Пензенской области, 3 место – у сборной Саратовской области.Также были вручены награды за лучшие результаты в итоговых спортивно-туристских эстафетах, традиционно проводящихся в заключительный день. Кубок Приволжского федерального округа получила команда Удмуртской Республики, занявшая 1 место в спортивно-туристской эстафете на пешеходной дистанции, 2 место досталось команде Саратовской области, третью ступень пьедестала в соревнованиях заняли представители Республики Марий Эл.Призовые места в эстафете на «Кубок Дружбы» распределились так: 3 место – команда Республики Беларусь, 2 место – сборная Пензенской области, 1 место – команда Пермского края.В конкурсе разработки туристических маршрутов победили ребята из Оренбургской области - команда получила грант в размере 400 тысяч рублей из Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО на организацию медиатура по разработанному маршруту.Игорь Комаров обратился к участникам лагеря: «Дорогие друзья! Сегодня важный и торжественный день – окончание программы юбилейной «Туриады». Каждый год, когда приезжаешь сюда, не перестаешь удивляться этой атмосфере и радоваться вашим успехам. Это мероприятие важно и для вас, и для нас. Каждый год мы видим, что добавляется что-то новое: конкурсы, соревнования. Очень приятно видеть новые команды – география участников «Туриады» расширяется. В этом году для нас особая радость приветствовать друзей из дружественных стран: Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Я думаю, что эти команды уедут с хорошими впечатлениями и им будет, что рассказать. Надеюсь, что вы приедете в следующий раз, и участие в «Туриаде» ребят из других стран станет хорошей традицией».В свою очередь губернатор Саратовской области отметил: «На «Туриаде» Саратовская земля всегда будет ждать талантливых молодых людей. Приезжайте, потому что Туриада – это вы! Это ваши сердца и ваши души! Поздравляю с закрытием и всего вам хорошего».Своими впечатлениями от «Туриады» поделился Председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий: «Я могу тремя словами охарактеризовать то, что происходит на этом спортивно-туристском слете: мир, дружба, хорошо! Очень крутое место! Спасибо руководству, организаторам, волонтерам, которые здесь создают комфорт. Я уверен, что технологию проведения «Туриады» надо масштабировать по другим федеральным округам. То сплочение, которое здесь происходит, та дружба, которая здесь появляется, – это навсегда».