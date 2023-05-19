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Выдвинуто предложение об учреждении Всероссийской акции памяти «Улица героя»

Новости / Общество

В Музее современной истории России появились новые экспонаты – артефакты из зоны специальной военной операции.
Выдвинуто предложение об учреждении Всероссийской акции памяти «Улица героя»

Это разведывательный беспилотный аппарат ВСУ и дверь автомобильного багажника с надписью «Дети», изрешечённая пулями. Масштабный выставочный проект, посвящённый Донбассу, инициировал Музей совместно с волонтёрской группой заслуженного художника Украины Татьяны Пономаренко-Левераш и Донецким отделением «Культурного фронта России».

На выставке было озвучено предложение учредить в стране Всероссийскую акцию памяти «Улица героя». Родилась идея в дагестанском селе Кули, жители которого решили увековечить героические поступки своих земляков. Гаджимагомед Ризаханович Расулов, общественный деятель и писатель, основатель дискуссионного клуба «Суверенная Россия. Вызовы современности», рассказал, что жители Кули пожелали назвать одну из улиц села в честь многодетного отца Алила Аслановича Акуева, добровольца СВО, получившего ранение.

По словам Гаджимагомеда Расулова, герои и защитники России заслуживают уважения и благодарности. И идея акции «Улица героя» может быть реализована в других регионах страны. Улицы, названные в честь бойцов СВО, будут не только привлекать внимание к подвигам солдат, но также напоминать о цене патриотизма и мужества, вдохновлять на новые свершения молодое поколение.