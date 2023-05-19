19 Мая 2023 ПЯТНИЦА
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«Работа России»: работодателям требуются трактористы, водители грузовиков и дорожные мастера

Новости

На рынке труда Саратовской области востребованы специалисты рабочих профессий.

«Работа России»: работодателям требуются трактористы, водители грузовиков и дорожные мастера

В настоящее время из общего количества вакансий на рабочие профессии приходится 60,6%, а 39,4% – на вакансии инженерно-технических работников и служащих.

На портале «Работа России» работодатели области ищут токаря-универсала с заработной платой 50-100 тыс. руб., мастеру участка на мясокомбинате предлагают заработную плату от 51 тыс. руб., заточнику - до 60 тыс. руб. Востребованы водители грузовых автомобилей. Им предлагается заработная плата от 50 до 100 тысяч рублей.

Также жителям региона предлагаются вакансии на сезонные работы. Например, требуются тракторист (от 60 тыс. руб.), дорожный мастер (от 45 тыс. руб.) и производитель работ по ремонту автомобильных дорог и дворовых территорий (от 50 тыс. руб.).

С подробной информацией о вакансиях региона можно ознакомиться на портале «Работа России» https://trudvsem.ru/. Помимо этого во всех территориальных центрах занятости области проводятся ярмарки вакансий, на которых у соискателей имеется возможность напрямую пообщаться с работодателями. С начала года состоялось порядка 90 ярмарок вакансий, включая региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Напомним, федеральный этап мероприятия пройдет 23 июня.