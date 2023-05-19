Более ста жителей Краснопартизанского района получили диагностическую помощь бесплатно

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17 мая во Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией «Поезд здоровья» прибыл в Краснопартизанский район. Более 100 жителей района смогли посетить диагностический комплекс, проверить основные показатели своего здоровья и получить консультации узких специалистов.В акции приняли участие сотрудники Центра здоровья Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, проводившие экспресс-обследование для местных жителей, а также узкие специалисты Балаковской районной поликлиники, Балаковской городской клинической больницы, Энгельсской городской больницы № 2 (отолоринголог, кардиолог, невролог).Превалирующими факторами риска, выявленными в результате скринингового обследования жителей района, стали: артериальная гипертензия, гипергликемия и гиперхолестеринемия.При выявлении отклонений в состоянии здоровья, а также при необходимости углублённой диагностики имеющихся проблем со здоровьем пациенты направлялись на дополнительные обследования в медицинские организации региона.Необходимая информация по профилактике заболеваний и сохранению здоровья была предложена жителям в виде красочных буклетов.Также в рамках Недели профилактики повышения артериального давления с жителями района были проведены беседы о профилактике такого социально значимого заболевания, как гипертония.Проект «Поезд здоровья», призванный повысить доступность медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов и уже получивший исключительно положительные отзывы , продолжит свою работу, с заботой о каждом обратившемся пациенте.