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Более ста жителей Краснопартизанского района получили диагностическую помощь бесплатно

Новости
В рамках проекта «Поезд здоровья», инициированного региональным министерством здравоохранения, продолжается уникальный комплекс мероприятий, направленный на повышение доступности медицинской помощи сельскому населению.
Более ста жителей Краснопартизанского района получили диагностическую помощь бесплатно

17 мая во Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией «Поезд здоровья» прибыл в Краснопартизанский район. Более 100 жителей района смогли посетить диагностический комплекс, проверить основные показатели своего здоровья и получить консультации узких специалистов.

В акции приняли участие сотрудники Центра здоровья Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, проводившие экспресс-обследование для местных жителей, а также узкие специалисты Балаковской районной поликлиники, Балаковской городской клинической больницы, Энгельсской городской больницы № 2 (отолоринголог, кардиолог, невролог).

Превалирующими факторами риска, выявленными в результате скринингового обследования жителей района, стали: артериальная гипертензия, гипергликемия и гиперхолестеринемия.

При выявлении отклонений в состоянии здоровья, а также при необходимости углублённой диагностики имеющихся проблем со здоровьем пациенты направлялись на дополнительные обследования в медицинские организации региона.

Необходимая информация по профилактике заболеваний и сохранению здоровья была предложена жителям в виде красочных буклетов.
Также в рамках Недели профилактики повышения артериального давления с жителями района были проведены беседы о профилактике такого социально значимого заболевания, как гипертония.

Проект «Поезд здоровья», призванный повысить доступность медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов и уже получивший исключительно положительные отзывы , продолжит свою работу, с заботой о каждом обратившемся пациенте.