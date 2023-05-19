Три тысячи юридических услуг предоставлено адвокатами в рамках оказания бесплатной юридической помощи

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Министерство труда и социальной защиты области напоминает гражданам льготных категорий о возможности получения бесплатной юридической помощи.Консультации адвокатов на безвозмездной основе могут получить малоимущие граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины регионального прожиточного минимума, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, члены многодетных и неполных семей, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, другие категории граждан.Также бесплатная юридическая помощь оказывается гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, поступившим на военную службу по контракту либо заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в связи со специальной военной операцией, а также членам их семей.В перечень оказываемых льготным категориям граждан услуг входят устные и письменные правовые консультации, помощь в составлении документов правового характера, представление интересов гражданина в судах и различных государственных и муниципальных органах.Отметим, с начала 2023 года по настоящее время адвокатами гражданам оказано 2953 юридические услуги.С полным перечнем категорий граждан, имеющих право на получение юридической помощи бесплатно, случаев ее оказания, а также со списком адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Саратовской области, можно ознакомиться на официальном сайте министерства, а также на официальном публикаторе Саратовской области g-64.ru.По вопросам порядка и условий оказания бесплатной юридической помощи обращаться по контактному телефону министерства 8 (845-2) 65-34-36 или в органы социальной защиты населения по месту жительства.