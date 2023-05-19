Единовременную выплату на газификацию смогут получить ветераны боевых действий и семьи с невысоким уровнем дохода
В Саратовской области во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина планируется расширить категории получателей дополнительной меры социальной поддержки, связанной с газификацией жилых домов. Этот вопрос был рассмотрен сегодня на заседании комитета по социальной политики регионального парламента.
Законопроектом предлагается предоставить право на получение единовременной выплаты на газификацию в размере до 100 тыс. руб. ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий. Кроме того право на данную выплату получат граждане и семьи с невысоким уровнем дохода.
Напоминаем, на данный момент право на выплату предоставлено инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, многодетным семьям и другим категориям. Единовременная выплата предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не более 100 тыс. руб.
Вопрос вынесен на заседание областной Думы, которое состоится 24 мая.
Законопроектом предлагается предоставить право на получение единовременной выплаты на газификацию в размере до 100 тыс. руб. ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий. Кроме того право на данную выплату получат граждане и семьи с невысоким уровнем дохода.
Напоминаем, на данный момент право на выплату предоставлено инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, многодетным семьям и другим категориям. Единовременная выплата предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не более 100 тыс. руб.
Вопрос вынесен на заседание областной Думы, которое состоится 24 мая.