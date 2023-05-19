Областная научная библиотека приняла участие в патриотической акции в поддержку участников СВО

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Директор Областной библиотеки Людмила Канушина подчеркнула, что сегодня воины, выполняя свой ратный долг, сражаются за нашу Родину. Людмила Анатольевна поблагодарила военнослужащих за их самоотверженность и выразила уверенность, что встреча с артистами принесет каждому радость, утешение и поддержку.Военнослужащим рассказали о редких книгах, изданных в Саратовской области в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) и представленных на отдельной выставке. С июня 1941 года по май 1945 года на территории области не прекращался выпуск книжной продукции. Это были научно-популярные издания, сельскохозяйственная, историческая и учебная литература, а также книги, рассказывающие о патриотизме советского народа на фронте и в тылу. Всего на территории области в годы войны было издано 549 наименований книг и брошюр. Из них 170 экз. в настоящее время хранятся в фондах Областной библиотеки.