Областная научная библиотека приняла участие в патриотической акции в поддержку участников СВО

19 Мая 2023 ПЯТНИЦА
Новости
23:43 | 18 мая
Выдвинуто предложение об учреждении Всероссийской акции памяти «Улица героя»
18:30 | 18 мая
Более ста жителей Краснопартизанского района получили диагностическую помощь бесплатно
18:02 | 18 мая
В Энгельсе решается вопрос перегруженности поликлиник
18:00 | 18 мая
Учёные СГУ имени Н.Г. Чернышевского разработали экспресс-тест для определения сердечной недостаточности
18:00 | 18 мая
Более ста жителей Краснопартизанского района получили диагностическую помощь бесплатно
17:30 | 18 мая
Три тысячи юридических услуг предоставлено адвокатами в рамках оказания бесплатной юридической помощи
17:07 | 18 мая
Единовременную выплату на газификацию смогут получить ветераны боевых действий и семьи с невысоким уровнем дохода
16:33 | 18 мая
На стационарном лечении в клиниках Саратовской области остаются 65 пациентов с COVID-19
16:08 | 18 мая
Владимир Дудаков: Чаще всего от повышенного давления страдают люди после 40 лет
16:05 | 18 мая
«Работа России»: работодателям требуются трактористы, водители грузовиков и дорожные мастера
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Областная научная библиотека приняла участие в патриотической акции в поддержку участников СВО

Новости


На базе Саратовского военного госпиталя Министерства обороны РФ состоялась патриотическая акция в поддержку участников специальной военной операции. Перед военнослужащими, получившими ранения в ходе СВО, выступили артисты и специалисты Областной универсальной научной библиотеки.
Областная научная библиотека приняла участие в патриотической акции в поддержку участников СВО

Директор Областной библиотеки Людмила Канушина подчеркнула, что сегодня воины, выполняя свой ратный долг, сражаются за нашу Родину. Людмила Анатольевна поблагодарила военнослужащих за их самоотверженность и выразила уверенность, что встреча с артистами принесет каждому радость, утешение и поддержку.

Военнослужащим рассказали о редких книгах, изданных в Саратовской области в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) и представленных на отдельной выставке. С июня 1941 года по май 1945 года на территории области не прекращался выпуск книжной продукции. Это были научно-популярные издания, сельскохозяйственная, историческая и учебная литература, а также книги, рассказывающие о патриотизме советского народа на фронте и в тылу. Всего на территории области в годы войны было издано 549 наименований книг и брошюр. Из них 170 экз. в настоящее время хранятся в фондах Областной библиотеки.