Жители Саратовской области стали чаще обращаться за переменой имени
За январь-апрель 2023 года за услугой «перемена имени» в органы ЗАГС Саратовской области обратились 547 человек. По данному виду госрегистраций выдано на 12,32% больше свидетельств, чем годом ранее.
За этой услугой обратились 428 женщин и 119 мужчин. Большинство граждан желают поменять фамилию, имя или отчество в возрасте 18-24 лет.
«Чаще всего жители нашего региона обращаются за переменой фамилии – 474 человека. Полную смену ФИО произвел 21 человек», — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.