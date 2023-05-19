Жители Саратовской области стали чаще обращаться за переменой имени

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За этой услугой обратились 428 женщин и 119 мужчин. Большинство граждан желают поменять фамилию, имя или отчество в возрасте 18-24 лет.«Чаще всего жители нашего региона обращаются за переменой фамилии – 474 человека. Полную смену ФИО произвел 21 человек», — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.