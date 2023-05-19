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Сергей Зюзин представил практику инициативного бюджетирования в области на международной конференц-сессии РАНХиГС

Новости

Представители области приняли участие в Международной конференц-сессии РАНХиГС «Трансформация местного самоуправления в современных условиях», которая прошла в рамках научного исследования Российского научного фонда.


В конференц-сессии также приняли участие представители вузов и органов публичной власти Москвы и Московской области, Екатеринбурга, Саратова, Пензы, Ульяновска, Новосибирска, Томска, Красноярска, Республик Бурятия и Саха (Якутия).

Министр по делам территориальных образований Саратовской области Сергей Зюзин выступил с докладом «Инициативное бюджетирование как механизм развития местного самоуправления в Саратовской области», осветив основные принципы реализации инициативных проектов в МО региона. Сергей Зюзин отметил насыщенный опыт области, содержащий в себе как успешные практики взаимодействия органов местного самоуправления с жителями и социально ответственным бизнесом, так и наработки Правительства Саратовской области по итогам 6 лет реализации проектов. Министр обратил внимание, что эффект от реализации инициативных проектов, благодаря выстроенной системе, многогранен: «Это повышение эффективности бюджетных расходов. То есть фактически вложенный рубль государственных средств приносит гораздо больше, чем любая другая практика. Среди жителей укрепляется чувство соседства и ответственности за принимаемые решения. В результате появляется тот самый ответственный гражданин, которого мы везде ищем. Он формируется именно в таких проектах», - подчеркнул Сергей Зюзин.

В заключение своего выступления министр отметил, что конструктивное взаимодействие жителей и органов местного самоуправления позволяет не только успешно реализовать инициативные проекты, но и популяризировать такого способа решения насущных вопросов местного значения.

Представители органов государственной власти регионов и муниципалитетов поделились лучшими практиками использования современных цифровых технологий в местном самоуправлении, рассказали о проектах, способствующих росту доверия населения и органов МСУ