Сергей Зюзин представил практику инициативного бюджетирования в области на международной конференц-сессии РАНХиГС

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В конференц-сессии также приняли участие представители вузов и органов публичной власти Москвы и Московской области, Екатеринбурга, Саратова, Пензы, Ульяновска, Новосибирска, Томска, Красноярска, Республик Бурятия и Саха (Якутия).Министр по делам территориальных образований Саратовской области Сергей Зюзин выступил с докладом «Инициативное бюджетирование как механизм развития местного самоуправления в Саратовской области», осветив основные принципы реализации инициативных проектов в МО региона. Сергей Зюзин отметил насыщенный опыт области, содержащий в себе как успешные практики взаимодействия органов местного самоуправления с жителями и социально ответственным бизнесом, так и наработки Правительства Саратовской области по итогам 6 лет реализации проектов. Министр обратил внимание, что эффект от реализации инициативных проектов, благодаря выстроенной системе, многогранен: «Это повышение эффективности бюджетных расходов. То есть фактически вложенный рубль государственных средств приносит гораздо больше, чем любая другая практика. Среди жителей укрепляется чувство соседства и ответственности за принимаемые решения. В результате появляется тот самый ответственный гражданин, которого мы везде ищем. Он формируется именно в таких проектах», - подчеркнул Сергей Зюзин.В заключение своего выступления министр отметил, что конструктивное взаимодействие жителей и органов местного самоуправления позволяет не только успешно реализовать инициативные проекты, но и популяризировать такого способа решения насущных вопросов местного значения.Представители органов государственной власти регионов и муниципалитетов поделились лучшими практиками использования современных цифровых технологий в местном самоуправлении, рассказали о проектах, способствующих росту доверия населения и органов МСУ