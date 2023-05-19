Ежегодно на телефон доверия поступает более 28 тысяч звонков от детей, подростков и их родителей

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Центр является участником проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, целью которого является повышение качества оказания психологической помощи детям.Служба «Телефон доверия» этого учреждения с 2010 года стала участником проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и подключена к единому общероссийскому номеру детского телефона доверия. Это обеспечивает возможность бесплатного обращения в службу для детей и родителей со стационарных и мобильных телефонов независимо от того, в каком районе области они проживают.«Главные принципы работы телефона доверия – анонимность, конфиденциальность, возможность получения помощи в любое время суток. Ежегодно только в нашу службу телефона доверия поступает более 11 000 звонков, более половины из которых – обращения детей», - прокомментировала заместитель директора центра Марина Коровина.Социозащитные учреждения области постоянно проводят в районах информационные мероприятия, встречи с подростками, на которых рассказывают о возможности обратиться к специалистам для получения квалифицированной психологической помощи.Напомним, номер телефона доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122.