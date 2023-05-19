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В Саратове пройдет акция «Вода России»

Новости
20 мая, в День Волги, планируется проведение центральной акции «Вода России» по уборке берегов Волги в селе Пристанное Гагаринского района МО «Город Саратов».

В Саратове пройдет акция «Вода России»

В акции примут участие более 50 человек – эковолонтеры, представители органов власти, предприятий и организаций города Саратова. Они очистят береговую зону от отходов пластиковой тары, стекла и полиэтилена, сухих веток и другого мусора.

Собранные отходы с помощью Регоператора вывезут на мусоросортировочный комплекс для дальнейшей переработки.

Место уборки: береговая линия вблизи береговой насосной станции Саратовской ТЭЦ-5.

Отъезд для СМИ в 09.00 от министерства, г. Саратов, ул. 1-ая Садовая, 131 А.

Ответственный: Полина Петрик, тел: 490-539.