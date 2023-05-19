От региона для участия во Всероссийском конкурсе рекомендованы четыре муниципалитета

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Федеральные эксперты оценят участников по показателям, характеризующим качество управления бюджетными доходами, расходами и муниципальной собственностью, эффективность бюджетного планирования и исполнения бюджета, долговую политику, открытость и прозрачность деятельности местных финансовых органов, а также кадровую политику.Итоги конкурса будут подведены и официально обнародованы в июне текущего года в Москве в рамках ежегодной научно-практической конференции.