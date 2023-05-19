От региона для участия во Всероссийском конкурсе рекомендованы четыре муниципалитета
В этом году в XVI Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» от Саратовской области примут участие Аткарский и Энгельсский муниципальные районы, городские округа г. Саратов и п. Михайловский. Соответствующие рекомендации предоставлены муниципальным образованиям областным министерством финансов после предварительного рассмотрения их заявок.
Федеральные эксперты оценят участников по показателям, характеризующим качество управления бюджетными доходами, расходами и муниципальной собственностью, эффективность бюджетного планирования и исполнения бюджета, долговую политику, открытость и прозрачность деятельности местных финансовых органов, а также кадровую политику.
Итоги конкурса будут подведены и официально обнародованы в июне текущего года в Москве в рамках ежегодной научно-практической конференции.
Федеральные эксперты оценят участников по показателям, характеризующим качество управления бюджетными доходами, расходами и муниципальной собственностью, эффективность бюджетного планирования и исполнения бюджета, долговую политику, открытость и прозрачность деятельности местных финансовых органов, а также кадровую политику.
Итоги конкурса будут подведены и официально обнародованы в июне текущего года в Москве в рамках ежегодной научно-практической конференции.