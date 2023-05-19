От региона для участия во Всероссийском конкурсе рекомендованы четыре муниципалитета

19 Мая 2023 ПЯТНИЦА
Новости
23:43 | 18 мая
Выдвинуто предложение об учреждении Всероссийской акции памяти «Улица героя»
18:30 | 18 мая
Более ста жителей Краснопартизанского района получили диагностическую помощь бесплатно
18:02 | 18 мая
В Энгельсе решается вопрос перегруженности поликлиник
18:00 | 18 мая
Учёные СГУ имени Н.Г. Чернышевского разработали экспресс-тест для определения сердечной недостаточности
18:00 | 18 мая
Более ста жителей Краснопартизанского района получили диагностическую помощь бесплатно
17:30 | 18 мая
Три тысячи юридических услуг предоставлено адвокатами в рамках оказания бесплатной юридической помощи
17:07 | 18 мая
Единовременную выплату на газификацию смогут получить ветераны боевых действий и семьи с невысоким уровнем дохода
16:33 | 18 мая
На стационарном лечении в клиниках Саратовской области остаются 65 пациентов с COVID-19
16:08 | 18 мая
Владимир Дудаков: Чаще всего от повышенного давления страдают люди после 40 лет
16:05 | 18 мая
«Работа России»: работодателям требуются трактористы, водители грузовиков и дорожные мастера
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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От региона для участия во Всероссийском конкурсе рекомендованы четыре муниципалитета

Новости
В этом году в XVI Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» от Саратовской области примут участие Аткарский и Энгельсский муниципальные районы, городские округа г. Саратов и п. Михайловский. Соответствующие рекомендации предоставлены муниципальным образованиям областным министерством финансов после предварительного рассмотрения их заявок.



Федеральные эксперты оценят участников по показателям, характеризующим качество управления бюджетными доходами, расходами и муниципальной собственностью, эффективность бюджетного планирования и исполнения бюджета, долговую политику, открытость и прозрачность деятельности местных финансовых органов, а также кадровую политику.

Итоги конкурса будут подведены и официально обнародованы в июне текущего года в Москве в рамках ежегодной научно-практической конференции.