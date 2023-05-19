В "Ночь музеев" предлагают стать свадебным регистратором

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В субботу, 20 мая, сотрудники управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области примут участие в Ночи музеев на территории исторического парка-музея «Россия – моя история». На летней площадке специалисты проведут стилизацию торжественной церемонии регистрации брака, где все желающие смогут попробовать себя в роли регистраторов брака или молодоженов. Кроме того, работники органов ЗАГС проконсультируют по вопросам работы ведомства.Стол свадебной регистрации будет открыт с 18.00 до 21.00. Участие в мероприятие бесплатное.