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Мастера-ремесленники приглашаются к участию во Всероссийском фестивале «Палитра ремесел»

Новости

Палата ремесел Саратовской области открыла прием заявок на VI Всероссийский летний фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел», который пройдет в Саратове с 18 по 20 августа 2023 года.
Мастера-ремесленники приглашаются к участию во Всероссийском фестивале «Палитра ремесел»


Мероприятие проводится при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Местом проведения мероприятия станет ул. Волжская и проспект им. Столыпина. В задачи фестиваля входит сохранение и развитие традиционной народной культуры, помощь ремесленникам в реализации и продвижении товаров, повышение интереса мастеров к предпринимательству, развитие туризма и межрегионального сотрудничества.

К участию в фестивале приглашаются мастера и художники - физические лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, организации, занимающиеся производством изделий народных художественных промыслов.

Заявки принимаются до 15 июля включительно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/645b6196c769f15a717c6e64/.

Подробнее на сайте фестиваля: https://palitraremesel.ru/.

Напомним, ежегодно фестиваль привлекает более 400 участников - мастеров и художников из регионов России и стран СНГ. В прошлом году его посетило более 25 тысяч человек. «Палитра ремесел» названа визитной карточкой Саратовской области. В 2022 году она завоевала гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2022 в номинации «Лучшее туристическое событие в гибридном формате».