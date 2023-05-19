В Энгельсе прошла V городская школьная конференция ученических проектов

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Мероприятие подготовлено совместно с Центром методического сопровождения педагогов, руководителей музеев образовательных учреждений Энгельсского муниципального района.В конференции приняли участие 18 юных исследователей 4-11 классов из 13 учебных заведений Энгельсского муниципального района. Самым юным участником конференции был обучающийся нашей школы Максим Родионов из 4А класса.Организаторами была отмечена большая поисковая работа, проводимая учащимися 4 класса школы им. Ю.А. Гагарина (руководитель Юдина Н.В.) Максим рассказал о создании Книги Памяти, в которой были представлены фотографии и личные документы 26 участников Великой Отечественной войны, членов семей учащихся.